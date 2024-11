Florida stemmer nei til å grunnlovsfeste retten til abort

En endring av delstatens grunnlov krevde at minst 60 prosent av velgerne støttet forslaget, noe de ikke gjorde. Dermed opprettholdes abortforbudet etter uke seks.

Presidentkandidat Donald Trump, som selv er bosatt i Florida, sa han ville stemme mot abortforslaget, etter at han først virket å ville støtte lovendringen.

At Florida stemmer nei er første gang et forsøk på å beskytte abortrettigheter mislykkes etter at den føderale retten til selvbestemt abort, kjent som Roe v. Wade-kjennelsen, ble fjernet av USAs høyesterett i 2022.

Mange vet ennå ikke at de er gravide i uke seks av svangerskapet, noe som har ført til at blant annet Det hvite hus har vært svært kritiske til Floridas nåværende abortlov.