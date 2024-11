Donald Trump: – En politisk seier som landet vårt aldri har sett før

– Tusen takk, wow, sa Trump. Deretter ropte støttespillerne «USA» i takt.

– Jeg vil takke dere alle veldig mye, sa Trump videre.

– Det er en politisk seier som landet vårt aldri har sett før, sa Trump.

Han sa videre at USA nå står foran en ny gullalder, og at det er en stor seier for det amerikanske folk. Han lovet videre å «hele landet» og bringe folk sammen.

– USA har gitt oss et historisk mandat uten sidestykke, sa Trump. Han viste videre til at Republikanerne har vunnet tilbake kontrollen i Senatet.

Trump gikk opp på scenen i Florida natt til onsdag etter å ha blitt utropt til vinner i flere viktige delstater, blant dem Georgia, Pennsylvania og North Carolina. Samtidig lå han svært godt an i de fleste andre vippestatene.

Trump sto flankert av familie og støttespillere, blant dem sin visepresidentkandidat J.D. Vance, kona Melania Trump og barna. Han takket dem alle sammen. Senere takket han også Tesla-gründer Elon Musk, som har gitt ham støtte i valgkampen.

Senere talte Vance og takket Trump for muligheten til å bli visepresident.

– Jeg mener vi har vært vitne til det største politiske comebacket i USAs historie. Under president Trumps lederskap vil vi aldri stoppe å kjempe for dere og deres barns framtid, sa Vance.

Nettstedet Decision Desk og Fox News hadde allerede utropt ham som vinner av presidentvalget, mens nyhetsbyrået AP og de store amerikanske TV-kanalene hadde utropt ham til vinner av Pennsylvania.

Staben til Demokratenes kandidat Kamala Harris har opplyst at hun vil uttale seg senere onsdag.