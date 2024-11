Da Vårt Land i valgdagens våte og mørke morgentimer møtte et par morgengretne velgere i køen utenfor et valglokale i Chicago – en sikker demokratisk høyborg – fortalte 32 år gamle Krista Engler blant annet hvordan hun nylig ble helt målløs da hun møtte et par republikanere på en bar i byen.

Hun vokste opp i Florida, som ved de siste presidentvalgene har gitt klar seier til Trump. Hun fortalte at det er Trump-velgere blant familiens venner i Florida, men hun forstår ikke argumentene deres. Hun har også familie i sørstaten Alabama og antar at de stemmer Trump. Men hun vet det faktisk ikke. De unngår å snakke politikk i den delen av familien.

Det har blitt et land der alt er enten eller. Jovisst, det har vært en del vinglende velgere i midten, men de fleste har et så definerende politisk ståsted at det også avgjør hvor de bor, hvor de sender barna sine på skole, hvor de ber, deres valg av datingsider på nettet og for de unge. Det avgjør ikke bare hvor, men også om de i det hele tatt tar høyere utdanning.

Glede og sorg

Valget av medier og informasjonskilder er et av de mest definerende parametrene. National Public Radio (NPR) burde være et felles møtested og klarer også å holde balansen i nyhetsbulletinene. Men store deler av deres programmer lener seg tungt mot venstresiden.

Det finnes også programmer som prøver. Nylig sendte programmet «This American Life» et lengre innslag om et enkelt nyhetsmedie som forsøker å undersøke historier grundig fra begge sider og i et daglig nyhetsbrev virkelig søker og dissekerer hovedkildene til dagens store politiske historie. Det kunne være om de katteetende immigrantene i Springfield, Ohio, en oppsiktsvekkende meningsmåling som plutselig viser muligheter for Kamala Harris i Iowa, eller en analyse av økonomiske nøkkeltall.

Mediet Tangle prøver ikke nødvendigvis å finne sannheten, men søker fakta.

I innslaget deltok et eldre ektepar – han en republikaner som ikke tror på Bidens valgseier i 2020, hun en demokrat med et stort hjerte. Begge var glade for å ha funnet Tangle, og begge sa at mannen faktisk hadde endret syn på noen saker etter å ha lest den grundige gjennomgangen. Historien ble presentert under overskriftene «En liten ting som gir meg håp» og «En liten flamme som blafrer i mørket».

Senere i innslaget kom spørsmålet de to ektefellene tilsynelatende ikke hadde turt å stille hverandre: Hvem hadde de nå tenkt å stemme på? For åpen mikrofon hører man sjokket og sorgen i kvinnens stemme da mannen sier at han fortsatt planlegger å stemme på Trump. Og man sitter igjen med gleden over at de fremdeles nyter å gå tur – sammen – med sine to hunder.

Tør ikke si hva de stemmer

Min dansk-amerikanske venninne, som bor i New York, men som de siste ukene har tilbrakt noen dager i vippestaten Pennsylvania for å ringe på dører for Kamala Harris, er et annet eksempel. Det har ikke handlet om å endre stemmer. Hun føler mer at det har vært snakk om å gi folk støtte og trygghet til å stå ved sin stemme på Harris, slik at de faktisk kommer seg til stemmelokalene.

Hun gir et eksempel på en demokratisk velger i Allentown, Pennsylvania, der naboene alle var republikanere. Hun vurderte å sette opp et skilt i hagen med teksten «kjærlighet og vennlighet». Det sto ikke engang Harris på skiltet. Men hun visste ikke helt om hun turte, for hva ville naboene si?

Rundt om i landet har det også vært en mindre synlig kampanje som typisk har foregått på offentlige dametoaletter: Et lite klistremerke fra gruppen Kvinner for Harris. Budskapet er enkelt: «Kvinne til kvinne. Ingen ser hva du stemmer i valglokalet.»

På et møte for «Republikanere for Harris» i en av de sosialt-konservative mormonernes høyborger, Mesa i Arizona, var det også en kvinne som fra talerstolen ga 200 dollar i kampanjebidrag fra en venninne som ikke selv turte å komme på møtet «av hensyn til sitt ekteskap».

Trenger parterapi

Kampanjen «Vote Common Good», som prøver å nå ut til evangeliske velgere med budskapet om at det er greit for Gud hvis de stemmer på Harris, har kjørt en reklame der skuespiller Julia Roberts oppfordrer kvinner til å gå imot sine Trump-støttende ektemenn og selv stemme på Kamala Harris. Dette er forøvrig en reklame som har gjort Trump sint. Han har sagt at dette skal Julia Roberts få angre på.

Det finnes mange andre eksempler på amerikanere som ikke kommuniserer med hverandre, ikke engang med sine nærmeste. Amerikanere som trenger en runde med parterapi. Og en nasjon som kunne hatt godt av en gåtur sammen for å få hjelp til å få den offentlige samtalen tilbake på sporet. Uansett hva den neste presidenten heter.