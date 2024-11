Kamala Harris på bønnemøte i Michigan: – Det er ikke nok å bare be

– Om bare to dager har vi makten til å bestemme skjebnen til vår nasjon for generasjoner framover, sa Harris til kirkegåere i Greater Emmanuel Institutional Church of God in Christ, en historisk afroamerikansk kirke i Detroit i vippestaten Michigan, søndag.

– Vi må handle. Det er ikke nok å bare be. Det er ikke nok å bare snakke, sa visepresidenten.

Michigan er én av sju vippestater som kan avgjøre presidentvalget på tirsdag, der Harris og Trump ligger hakk i hæl.

– Vi må handle på planene Gud har for oss, og vi må gjøre dem til virkelighet gjennom våre gjerninger, i våre daglige valg og i tjeneste til våre lokalsamfunn og vårt demokrati, sa Harris.













