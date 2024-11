FN-sjef svært bekymret over nordkoreanske soldater i Russland

António Guterres’ bekymring kommer fram i en uttalelse fra hans talsperson Stephane Dujarric søndag.

Ifølge amerikansk etterretning har nordkoreanerne kommet seg til Kursk-regionen, som grenser til Ukraina. USAs utenriksminister Antony Blinken sier soldatene kan bli satt inn i krigen i Ukraina i løpet av de nærmeste dagene.

Guterres sier det vil være «en svært farlig opptrapping» av konflikten og sier alt bør gjøres for å «unngå en internasjonalisering av konflikten».

– Generalsekretæren er svært bekymret over meldingen om at soldater fra Nord-Korea er i Russland og meldinger om at de kan bli satt inn i konfliktsonen, sier talsperson Dujarric.

Russland og Nord-Korea har så langt ikke avvist meldingene om utplasseringen av nordkoreanske soldater.