Ekspertutvalg slår alarm om norsk pandemiberedskap

– Vi er bekymret for at de norske bevilgningene til global helse, som kommer alle til gode, har flatet ut de siste årene, og nå truer de også med å gå ned, sier Norce-sjef Camilla Stoltenberg til NRK.

Hun har ledet et utvalg som har fått navnet Stoltenberg-utvalget. Mandag legger utvalget fram sitt forslag Norges bidrag til global helse fram mot 2050.

Tidligere helseminister i pandemien, og nåværende statsforvalter i Rogaland, Bent Høie har også vært med i utvalget.

– På mange måter har ikke koronapandemien vært den «wake-up-callen» som vi trenger for å forberede verden på neste pandemi, som med stor sannsynlighet kommer, mener Høie.

Det er en 23 prosents sjanse for at verden vil bli rammet av en pandemi som vil være mer dødelig enn covid-pandemien innen de neste ti årene, ifølge en studio nylig publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Nåværende helseminister Jan Christian Vestre (Ap) mener Norge er bedre rustet i dag til å takle en ny pandemi.

– Det tror jeg også gjelder for alle land i verden. Både fordi vi er bedre internasjonalt koordinert og har bedre varslingsmekanismer. Og så har vi bedre nasjonal beredskap, sier Vestre.