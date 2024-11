– Jeg er veldig begeistret. Det er ikke så ofte en får være med på vigsling av nye kirker. Det er fantastisk å være her, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Toppe, som også er minister for tros- og livssynsfeltet, snakker med Vårt Land på telefon fra Sædalen kirke, som søndag ble innviet med gudstjeneste, korsang, musikk og kirkekaffe.

Toppe legger særlig vekt på en alt det frivillige arbeidet og engasjementet for kirken i lokalmiljøet i Sædalen.

– Det er en sterk kraft i menigheten som er rørende å få oppleve, med mange barn og unge til stede, sier Toppe, som kaller Sædalen kirke en folkekirke etter hennes hjerte.

– Er det noe som har gjort ekstra inntrykk?

– Det er jo det at man stadig hører at det er for lite aktivitet i kirkene. Men her er det yrende liv og et sterkt engasjement. Kirken er et veldig godt eksempel på en folkekirke som betyr mye for lokalsamfunnet. Det har imponert meg.

RØRT: – Det er ikke så ofte en får være med på vigsling av nye kirker, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe. (Gyrid Cecilie Nygaard)

Kø utenfor kirken

Både Toppe og andre forteller om lang kø utenfor kirken og mye aktivitet på innsiden åpningsdagen. En av dem som har vært engasjert i og for den nye kirken gjennom langt tid, og som i dag var vertskap i døra, er Ingunn Bjørsvik.

– Jeg vet ikke hvor mange hundre som har vært her i dag, en stund måtte vi si stopp til nye som ville inn, forteller hun.

Etter 18 år med planlegging og mye arbeid er endelig det nye kirkebygget klart til å tas i bruk.

---

Sædalen kirke

Sædalen kirke ble innviet søndag 3. november klokken 11

Kirken er del av Birkeland sokn i Fana prosti. Den er Den norske kirkes 35. kirkebygg i Bergen

Arkitekter er Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter. De vant fram med «En kirke full av liv» i november 2021 etter å ha deltatt i konkurranse om å få tegnet kirken

Kirken har kunst av Kari Dyrdal

---

– Det har vært tårer i dag, og det vil nok ta tid å ta innover seg alt, sier Bjørsvik.

En annen som kjenner på store følelser i dag, er sokneprest Leidulf Øy.

– Det har vært overveldende, vi har felt noen tårer, smilt og ledd. Vi har kjent på det store fellesskapet, både som kirke og som del av et lokalmiljø, sier Øy.

ETTERLENGTET: Det er 18 år siden sokneprest Øy og andre startet med gudstjenester på ulike steder i området, i påvente av et permanent bygg. Søndag ble det endelig innviet. (Gyrid Cecilie Nygaard/Den norske kirke)

Han trekker frem det store aldersspennet som var representert, også musikalsk, og hvordan dette synliggjorde et fellesskap på tvers av generasjoner.

– Hvilke reaksjoner har dere fått fra folk som var her for første gang?

– Det har bare vært positive tilbakemeldinger, både fra de som har sett kirken fra utsiden, og de som har kommet inn. Folk har sagt at «her var det er godt å komme inn», og også vakrere enn de hadde sett for seg.

Som Vårt Land skrev fredag, har det vært en lang prosess å få realisert den nye kirken. Det er 18 år siden sokneprest Øy og andre startet med gudstjenester på ulike steder i området, i påvente av et permanent bygg. De siste årene på Sædalen skole.

GUDSTJENESTE: Biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, ledet vigslingsgudstjenesten. ( Gyrid Cecilie Nygaard.)

– En begivenhet

Det var biskop i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen, som ledet vigslingsgudstjeneste. En fantastisk opplevelse, sier hun.

– Vigsling av en ny kirke er i seg selv en stor begivenhet, både for kirken og lokalsamfunnet. Dette er et signalbygg som skal romme så mye.

Også hun kaller Sædalen en sterk og levende menighet, en som har jobbet på og ikke har gitt opp troen på et nytt kirkebygg.

– Hva betyr dette for Den norske kirke?

– Som jeg sa i preken min er det at vi bor i et land som fremdeles bygger kirker, noe vi kan holde høyt. Det handler også om å bygge trygghet rundt liv. Her skal vi leve ut vår tro, og være i det fellesskapet som troen er.

LES OGSÅ: Dette er arkitekturanmelderens dom over nye Sædalen kirke.