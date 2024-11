Norsk krematoriekapasitet sprengt

I år kan andelen som kremeres i Norge for første gang overstige 50 prosent av antallet døde, og fram mot 2050 anslås det at andelen vil øke til 75 prosent, skriver Aftenposten.

I deler av landet er det langt mellom krematoriene, og kapasiteten ved flere er sprengt. Løsningen har vært å transportere de avdøde til nabobyer.

– Vestland, Innlandet, Østfold og Buskerud har allerede i dag utilstrekkelig kapasitet til å håndtere den nåværende etterspørselen på en robust måte, het det i en nylig rapport fra Hovedorganisasjonen KA, der kirkelige og ideelle organisasjoner er medlemmer.

Dødsbølge

Den kommende eldrebølgen vil bli etterfulgt av en dødsbølge, og i 2050 vil det være 16.000 flere årlige dødsfall enn i dag. Samtidig velger flere kremasjon. Dette betyr at kapasiteten må økes fra dagens 30.000 til over 45.000 kremasjoner årlig. Men ifølge rapporten er det en «reell risiko» for at Norge ikke vil klare dette.

Bakgrunnen for at kapasiteten ikke økes ved eksisterende krematorier er utslippsbegrensninger. De fleste norske krematorier har tillatelse til å kremere fra 200 til rundt 1.500 personer i året. Unntaket er Alfaset i Oslo, som har flere ovner med en samlet kapasitet på 6.000 i året.

For tidlig å si

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) lovte sommeren 2023 at hun skulle ta tak i problemet.

– Det er litt for tidlig for meg å si på hvilken måte. Det jeg kan si, er at jeg ser problematikken og utfordringen på området, også i en beredskapssammenheng, sa Toppe til Grav24 for snart halvannet år siden.

Flere store kommuner har varslet at de ikke lenger kan ta imot kremasjoner fra nabokommuner på grunn av manglende kapasitet. I tillegg har noen kommuner vurdert å legge ned sine krematorier.

