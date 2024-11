Mintes dem som har omkommet på flukt

– I kveld, på allehelgensaften her på kaia i Oslo, er vi samlet for å minnes dem vi ikke kjenner, sier prest Gyrid Gunnes.

Søndag ettermiddag ble det avholdt en annerledes allehelgensgudstjeneste ved Oslo Badstuforening i Oslo. Fakler ble tent for alle migranter og flyktninger som har druknet det siste året. I Middelhavet, i Den engelske kanal og på i Atlanterhavet, på vei til Kanariøyene.

Det registrerte antallet omkomne er 1.676 mennesker, forteller Gunnes. Det reelle tallet er trolig langt høyere.

Liturgi vendt mot havet

Allehelgensgudstjenesten ved kaikanten er et samarbeid mellom Trefoldighetskirken i Oslo og Oslo Bymisjon. Den tar utgangspunkt i den lange folkekirkelige tradisjonen med å tenne lys for sine kjente og kjære denne første søndagen i november.

Men her er blikket altså rettet utover, i solidaritet med mennesker på flukt i andre deler av verden. Flyktningkrisen er ikke et tilbakelagt stadium, selv om vi hører mindre om det nå enn for noen år siden.

– Vi tenner lys for det som er en kontinuerlig tragedie, sier Gyrid Gunnes til Vårt Land når vi snakker med henne i forkant av arrangementet.

Gunnes, som er initiativtaker og førsteamanuensis i diakoni ved VID vitenskapelige høgskole, kaller det en religiøs-politisk markering.

LEDET GUDSTJENESTEN: Gyrid Gunnes holdt gudstjenesten på kaia sammen med prest i Trefoldighetskirken Olav Oftebro. (Sara J. Høgestøl)

Den alternative allehelgensgudstjenesten for båtflyktninger har blitt arrangert hvert år siden 2021, men det er første gang det skjer utendørs. Tidligere har den blitt holdt i Trefoldighetskirken, som i år er stengt for oppussing.

Valget om å flytte gudstjenesten ut, kan også ses i forlengelse av Bymisjonens tradisjon med liturgi på gata, fremhever Gunnes.

– Men her er den altså knyttet til havet.

Lang tradisjon

Olav Lægdene, virksomhetsleder i Bymisjonssenteret i Oslo, forteller at Kirkens Bymisjon stadig ser etter måter å gi kirkelige merkedager uttrykk i bybildet. Allehelgensgudstjenesten ved sjøen er del av dette, selv om akkurat gudstjenester på gata skal er mindre vanlig nå enn før, ifølge ham.

Minnegudstjenste

Søndag 3. november kl 17. ble det holdt allehelgensgudstjeste for druknede flyktninger på kaia ved Sukkerbiten/Oslo badstuforening

Arrangør var Trefoldighetskirken - freds- og forsoningskirken i Oslo og Kirkens bymisjon, Tøyenkirken

Prestene Gyrid Gunnes og Eivind Oftebro holdt gudstjensten, sang ved Trefoldighet jentekor

– Vi må fornye oss, og vi kan ikke forvente at så mange som før søker inn i kirkene.

Lægdene peker på den sterke symbolikken i det å legge allehelgensgudstjenesten for omkomne flyktninger til en kai.

– Hvorfor tenker du at det er viktig å lage en alternativ og solidarisk allehelgensgudstjeneste som denne?

– Allehelgensdag er det mange som kjenner på sorg og savn etter familiemedlemmer som er gått bort. Da synes jeg det er viktig å også minnes dem som i mange tilfeller ikke har en grav en kan gå til. I bymisjonen jobber vi med flyktninger som befinner seg i Norge. Vi vil formidle at verken de overlevende eller de døde er glemt av Gud.

Også Gyrid Gunnes er opptatt av at kirken har en verdensomspennende horisont. Hun tenker kirken i større grad kunne brukt allehelgensdag til også å markere solidaritet utover.

– Det unike i kirkens budskap er at alle er skapt i Guds bilde.