Umar Ashraf blir ny daglig leder for Antirasistisk Senter

Ansettelsen av Ashraf ble kjent torsdag. Umar Ashraf, som i mange år har vært en stemme i samfunnsdebatten, har blant annet bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver for Likestillings- og diskrimineringsombudet, Nav og Oslo universitetssykehus.

Ashraf kommer til jobben i Antirasistisk Senter fra kommunikasjonsbyrået Sannum & Bergestuen.

– Jeg skal yte alt jeg kan for at Antirasistisk Senter fortsetter å være en pådriver og en dialogpartner som utfordrer myndighetens tilnærming til og behandling av alle former for rasistisk motivert vold, sier Ashraf i en pressemelding.

Styreleder Manuela Ramin-Osmundsen sier Ashraf har en kombinasjon av erfaring og et sterkt personlig engasjement som gjør ham til den rette lederen.

– Han forstår hvordan rasisme og høyreekstremisme henger sammen. Hans vilje til å jobbe og engasjere bredt gjør oss trygge på at vi vil kunne styrke vårt arbeid mot disse utfordringene, sier Ramin-Osmundsen.

(©NTB)