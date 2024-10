Titalls fortsatt savnet etter flom i Spania

To dager etter starten på flomkatastrofen, sier regionalminister Angel Victor Torres at flere titalls fortsatt er savnet. Det underbygger frykten for at tallet på døde kan fortsette å øke.

Søket etter overlevende fortsetter med full styrke, og det er fortsatt områder på landsbygda som det ikke er mulig for redningsarbeiderne å nå fram til.

– Det viktigste nå er å redde så mange liv som mulig, sier statsminister Pedro Sánchez. Han ber folk holde seg hjemme og rette seg etter beskjedene som gis av redningsetatene.

Torsdag kveld var 158 mennesker bekreftet omkommet, 155 av dem i Valencia-regionen øst i landet.