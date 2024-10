I Anna Helle-Valles øyne er alderdom vakker og viktig.

– Men det er ikke særlig pent med grått hår, rynker og rullator og alt som hører med?

– Det er dine ord. For meg er det ikke mye som er vakrere enn noen som stråler innenfra og ut med en livsro, med raushet, med varme. At noen er pene på utsiden med glatt hud og hår uten grå hår, er selvopptatte, usikre, fiendtlige – jeg skjønner ikke at det plasseres som skjønnhet i våre dager. Så her tror jeg det er noe med dybden.

Anna helle-Valle (42) er langt unna sin egen alderdom. Likevel har hun gjort eldre og alderdom til en kampsak. Psykologen kaller seg aldringsaktivist. Eldre diskrimineres, mener hun og vil at eldre skal betraktes med mer respekt og verdi. Psykologens kamp foregår i stillingen som prosjektutvikler i Nasjonalforeningen for aldring og helse.

ROLLE: Som prosjektutvikler i Aldring og helse har Anna Helle-Valle tatt rollen som aldringsaktivist.

– Hva slags sak kjemper du for?

– Jeg kjemper egentlig for tidslinjene i livet, så jeg kjemper ikke nødvendigvis for de eldste blant de eldste, de som bor på sykehjem, eller de som er over 65. Kronologisk kan du si at jeg kjemper for disse gruppene, fordi de er diskriminert, blant annet innen forskning og i helsevesenet.

Sårbare overganger

– Hva får deg til å tro at alderdommen er en god livsfase?

– Jeg forsøker å være en motvekt til en medisinsk tilnærming til aldring som påstår at alderdom er sykdom, forfall, og nedbryting. For det synes jeg er veldig ensidig. Alderdom er erfaring, overblikk, trygghet på seg selv, mindre angst. En del forskning viser at det er en del fordeler ved å bli eldre. Ved å si at alderdommen er god, så sier jeg til både forskere, ledere, politikere og menigmann i gata at her er det noe som er verdt å undersøke.

UTSTILT: Anna Helle-Valle fotografert på den bergensbaserte kunstneren Eli Leas utstilling om aldring. (Matilde Solsvik)

Eldre bør få hjelp i sårbare overgangsfaser, mener hun. I motsetning til de som blir foreldre har ikke eldre som gjennomgår store livsendringer rett på oppfølging eller forebygging. Å for eksempel miste en partner som har vært der gjennom et langt liv er en stor påkjenning, og for personer som bærer på traumer, lever med psykisk uhelse, har lite sosial støtte, sliter med rus eller er utsatt for vold, kan slike overganger bli helt forferdelige, ifølge aldringsaktivisten:

– Eldre bør ha lovfestet rett på oppfølgingstilbud når de står i store livsendringer og er ferdige i arbeidslivet. Her svikter vi totalt.

I Sandefjord kommune har de en ildsjel som ringer rundt til alle som har mistet ektefellen, forteller hun. Forebyggende hjemmebesøk er en satsing i mange kommuner. God oppfølging av eldre menn er særlig viktig, siden de ligger på topp på selvmordsstatistikken.

---

Anna Helle-Valle

42 år, bor i Bergen

Utdannet psykolog

Ansatt i Aldring og helse som prosjektutvikler

Leder for festivalene Generasjon og Siste kapittel.

---

Lønnsom alderdom?

Anna Helle-Valle har vært ansatt i eldreomsorgen i Bergen kommune og vært tett på dem som bor på sykehjem. Hun har sett hvordan effektivisering i eldreomsorgen gjør eldre til objekter. Dette henger sammen med at vi som samfunn betrakter alderdommen økonomisk: Fra å være produktiv i arbeidslivet, blir man en utgift.

Helle-Valle viser til James Heckman, som fikk nobelprisen i økonomi i 2000. Han påviste at det lønnet seg å investere i barn, for det vil gi friskere voksne. På samme måte mener Anna Helle-Valle at det bør lønne seg å investere i alderdom. Den historiebærerfunksjonen som eldre har, og deres faktiske kompetanse på samfunnet, den trengs.

UTSTILT: Samfunnet svikter eldre som mister ektefellen eller på annen måte sliter i overgangsfaser. (Matilde Solsvik)

Sin fars datter

Anna Helle-Valle er datter av sine foreldre – Kristin Helle-Valle og Trond-Viggo Torgersen. I fjor fikk faren prisen «Årets hederssenior» av Senior Norge.

– Hva slags rolle spiller dine foreldre for aldersengasjementet ditt?

– Det vittige er at jeg har nok inspirert de mer enn de har inspirert meg. De identifiserte seg ikke som eldre før jeg begynte å snakke om dette, men de er ganske ungdommelige begge to. Far har tatt meg bort fra en stakkarsliggjøring, eller romantisering av alderdom, og sagt at: «Jeg er eldre, jeg vil heller ha lønn enn å få pensjonsrabatt på ting. Jeg vil bli lyttet til».

Men eldre som har psykiske utfordringer, som bor på institusjon, har flere sykdommer og sliter med rus – de trenger noen å kjempe for seg. Det er både far og datter enige om – ifølge datteren.

Noen vil mene det er passende at dattera til et tidligere barneombud tar rollen som et uformelt eldreombud. Det formelle eldreombudet la regjeringen ned 1. juli 2023. Var det feil?

Eldreombudet ble plassert i Ålesund, for langt unna til å påvirke beslutningstakere, mener Anna Helle-Valle. Noen som er tett på FN-systemet har fortalt henne at eldres menneskerettigheter er den neste, store satsingen til den internasjonale organisasjonen. Det er også behov for en instans i Norge som overvåker og forsvarer eldres menneskerettigheter, hevder hun. Men om det skal være i form av et nytt eldreombud, er hun usikker på.

UTSTILT: Anna Helle-Valle besøker utstillingen til Eli Lea, kunstner som har doktorgradsavhandling om hva som skjer i møter mellom personer med demens, og kunst. (Matilde Solsvik)

Eldre bør skjerpe seg

Langt fra alle eldre står fremst i kampen for et bedre samfunn. Hva tenker hun om eldre som har god helse, nedbetalt lån og god økonomi som tillater dem å jevnlig reise, gå på kulturarrangement og restaurant – og som er tilfreds med en slik livsstil?

– Bør de skjerpe seg? De bør skjerpe seg. Mange trenger et engasjement. Hvor er eldre som kjemper for andre eldre som sliter med rus, som er utsatt for vold og overgrep? Hvor er de eldre som går tilbake til arbeidsplassen sin og kritiserer fremmedgjøring, diskriminering og dårlige ledere? Tåler du inderlig vel det urettmessige som rammet deg selv, bare fordi du er blitt pensjonist og kan nyte livet? Kan du velge deg én kampsak som du faktisk gidder å bruke tid på? Da kan du med dine ressurser bety noe inn i et fellesskap som trenger deg. Jeg tror en del eldre går glipp av dette i ønsket om å slappe av og nyte livet.