Tyrkiske myndigheter har omtalt angrepet mot selskapet Tusas som et terrorangrep.

Tusas er et stort selskap i Tyrkia innenfor både luftfart og forsvarsmateriell. Med sine over 10.000 ansatte produserer de blant annet droner som har vært essensielle for at Tyrkia har en fordel i kamper mot kurdiske militser og på grensen til Irak.