Denne helgen går Ane Breivik av som leder for Unge Venstre. Før hun trer tilbake, ønsker hun å få landsmøtet med på å innføre likedelt foreldrepermisjon, utvide abortgrensen til uke 22 og fjerne nemndene.

Vil få Venstre med på todelt permisjonsordning

– Vi bør gå inn for en likedeling av foreldrepermisjonen, sier Breivik.

Hun peker på at både NOU-er fra Solberg-regjeringen og mannsutvalget har anbefalt dette, men at politikerne ennå ikke har tatt grep.

– Mange menn føler press fra arbeidsgiver og partner om å ikke ta ut sin andel av felleskvoten, noe som fører til at kvinner tar ut mer permisjon enn menn, sier Unge Venstre-lederen.

Derfor ønsker hun nå flere uker øremerket menn, for å gi fedre mer tid med barna sine uten at det går på bekostning av mødres rettigheter.

– Vi gir ikke sosiale ytelser til grupper i Norge, vi gir dem til enkeltpersoner, sier hun.

Den såkalte valgfriheten går gjerne på bekostning av far som gjerne ønsker å tilbringe tid med barnet — Ane Breivik

Lover dissens i Venstres programkomité

Likedeling vil gi kvinner mer muligheter i arbeidslivet, forklarer Breivik.

– Kvinner kan oppleve ubevisst diskriminering i jobbintervjuer på grunn av forventningene om at de tar ut mest permisjon, forklarer hun.

Dersom Unge Venstre støtter forslaget, lover Breivik dissens i Venstres programkomité.

– Jeg håper dette kan gi gjennomslag i en eventuell borgerlig regjering i 2025.

– Hva vil du si til bevegelsen som bruker ordet “mer valgfrihet” i at familien bestemmer selv? Og: hvorfor skal staten blande seg i dette?

– Den såkalte valgfriheten går gjerne på bekostning av far som gjerne ønsker å tilbringe tid med barnet. Familien har fortsatt rett til å ta ut mer permisjon om de ønsker det, men det er ikke noe staten skal betale for.

– Hva syns du om finanspappaer som ikke vil ta perm fordi de tjener så godt?

– De må jo rett og slett skjerpe seg. I hvert fall i et makroperspektiv. Jeg skal ikke legge meg opp i hva hver enkelt familie velger, men man skal ikke ha krav på en så sjenerøs permisjonsordning dersom man ikke likedeler permisjonen mellom foreldrene.

Unge Venstre frykter konservative, politiske stemmer

Breivik mener et kompromiss er nødvendig for å gi kvinner mer selvbestemmelse, og vil derfor fjerne nemndene. Nå oppfordrer hun Unge Venstre til å støtte dette.

– Nemndene er et unødvendig mellomledd, siden 9 av 10 søknader om abort mellom uke 12 og 18 innvilges. Nå har jeg konkludert med at de samme argumentene gjelder for selvbestemt abort fram til uke 22. Dette vil jeg ta opp på Ung Venstres landsmøte, sier Unge Venstre-lederen.

– Hva slags problemer ser du for deg at det løser hvis man går inn for 22 uker?

Kvinner skal slippe å møte i en nemnd. Den kan oppleves en stor belastning. Fordi de aller fleste som søker om abort gjør det på et stadium fordi det er større komplikasjoner ved svangerskap eller fosteret. Det at de da må stille opp til en slags muntlig eksamen for å få den innvilget, det synes jeg ikke vi skal påføre dem.

– Vil ikke en slik utvidelse skape samarbeidsproblemer med samarbeidspartiet Høyre som har uke 12 som utgangspunkt?

– Hva partiet Høyre mener om det får være deres sak. Men for et liberalt parti som Venstre må det være viktig å stadig kjempe for utvidede reproduktive og seksuelle rettigheter, avslutter Breivik.

---

Unge Venstre og programkomitéen

Unge Venstres arrangerer landsmøte denne helgen, 25.–27. oktober i Oslo

Ane Breivik har ledet Unge Venstre fra 2021. Hun er innstilt på 2. plass til Stortinget fra Akershus valgliste

10. november legger programkomiteen i Venstre fram endelige forslag til nytt stortingsprogram

7.–9 mars i 2025 skal programmet endelig vedtas på Venstres landsmøte

---