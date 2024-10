Knallharde konfrontasjoner i skolestriden – Lom-ordføreren står inne for «krigserklæring»

– Jeg vil ta i bruk alle lovlige midler for å få stoppet dette. Jeg har ikke oppfordret til noe annet enn det som er lovlig, sa ordfører Kristian Frisvold i Lom da han var gjest på Politisk kvarter på NRK i morges.

Mandag erklærte han full krig mot fylkespolitikerne i Innlandet under et kommunestyremøte.

Frisvold er innvalgt for Bygdelista, men er medlem av Høyre. Han sier han er villig til å bruke alle lovlige midler for å kjempe mot et ventet vedtak onsdag om nedleggelse av utkantskoler i Innlandet.

«Alt er lov», sa ordføreren og ville gå personlig til verks mot fylkestingspolitikere fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, og hans eget parti Høyre. De står sammen bak et flertall i fylkestinget som har foreslått å legge ned Dokka og Skarnes videregående skoler, samt skolestedene Dombås, Lom, Flisa og Sønsterud.

– Mest mulig dritt

– Vi skal ha opp all mulig dritt. Får jeg dokumentasjon, så bruker jeg det. Sånn er stoda. Det er krig, slo han fast.

Dagen derpå bekrefter Frisvold at han fortsatt står for utspillet. På spørsmål fra programlederen om han fortsatt står for gårsdagens utspill etter å ha sovet på det, svarte Frisvold at han står inne for det han sa.

– Ja, det gjør jeg, sa Frisvold og gjentok at han ikke har gjort annet enn å oppfordre til bruk av alle lovlige midler.

– Det er lov til å undersøke om folk har rent mel i posen, sier Frisvold.

Forslaget om skolenedleggelser er vedtatt med knapt flertall både i Hovedutvalget for utdanning og i Fylkesutvalget. Saken avgjøres endelig onsdag i Fylkestinget i Innlandet. Flere enn Frisvold er sterkt kritiske til den politiske konstellasjonen som står bak forslaget og som ligger an til å danne flertall under voteringen onsdag.

Mehl: Prostitusjon

Senterparti-topp og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er stortingsrepresentant fra Innlandet. Hennes egen skole skal være blant dem som er foreslått nedlagt. Hun uttalte nylig at hun mener fylkesordfører Thomas Breen fra har vært villig til å prostituere seg for å oppnå makt og posisjon.

– Jeg kan ikke se at det er noe annet som har skjedd. Det er et språklig bilde, sier hun tirsdag morgen.

– Arbeiderpartiet gikk til valg på å ha en desentralisert skolestruktur. Dagen etter valget inngikk de et samarbeid med Høyre, hvor de fikk blant annet fikk fylkesordføreren. Det er vanskelig å se at de fikk noen andre politiske seire der, for å gi Høyre denne saken, som er ren sentralisering, sier Mehl på Politisk kvarter.

Breen har ikke villet debattere med Mehl fordi han mener hun som justisminister blander rollene. Gruppeleder Joakim Ekseth for Høyre i Innlandet er enig.

– Hun er justisminister, og det kan hun ikke frikoble seg fra. Så det hun her gjør, er en utidig rolleblanding, sier Ekseth.

Trekker inn regjeringssamarbeidet

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener på sin side at stortingskollega Per Olaf Lundteigen bommer når han trekker inn regjeringssamarbeidet i den opphetede debatten.

Til VG sier han og fire lokale partifeller at bråket rundt nedleggelser av skoler i Innlandet kan få konsekvenser for regjeringssamarbeidet med Arbeiderpartiet.

– Her synes jeg Lundteigen bommer. Det er når Høyre og Ap finner hverandre lokalt og sentralt at sentralisering skyter fart, skriver Arnstad i en tekstmelding til NTB.

– Med Sp i regjeringen har vi sett en helt annen distriktspolitisk offensiv enn tidligere. Dette må fortsette, ikke minst med den økningen i rammene til kommuner og fylker som regjeringen har varslet, skriver hun.





