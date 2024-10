Dansk storavis mener islam og Vesten er uforenlige

Lederartikkelen i den store, danske tabloidavisen er ført i pennen av debattredaktør Joachim B. Olsen.

Under tittelen «BT mener: Islam og Vesten er uforenlige» skriver den borgerlige storavisen at «innvandring fra Midtøsten har vist seg å være en katastrofe for våre frie og tillitsbaserte samfunn».

For å gjøre noe «som nytter» må Danmark si nei til familiegjenforeninger og nei til asylsøknader fra Midtøsten, argumenteres det i lederen.

Det krever at politikerne erkjenner at «omkostningene på stort sett alle parametre har vært for store», mener avisen.

Tøffere og mer direkte retorikk i Danmark

Lederskribenten Joachim B. Olsen har tidligere representert Liberal Alliance i Folketinget og regnes som en frittalende debattant på høyresiden.

En lederartikkel uttrykker tradisjonelt synspunktet til avisen, ikke bare den enkelte skribent, og regnes derfor som mer betydningsfull enn en vanlig kommentar.

I Danmark har tabloidavisene en tøffere retorikk enn norsk presse. Debatten om innvandring og islam er mer direkte. Gjennom skiftende regjeringer har landet gått i front med den strengeste innvandringspolitikken i Norden.

Det har ikke vært ukontroversielt, men Norge og Sverige har med tiden latt seg inspirere og endret sin politikk.

– Denne lederen kunne ikke stått i en norsk avis, slik det er nå. Men det er ikke så overraskende at det er B.T. som har en så knallhard linje, siden det er den mest ytterliggående tabloidavisen i Danmark, sier Hilde Sandvik til Vårt Land.

Den tidligere redaktøren i Bergens Tidende har skapt seg en karriere av å bygge broer mellom offentlighetene i de nordiske landene. Blant annet som programleder i NRK-programmet Norsken, svensken og dansken.

B.T.-lederen er imidlertid ikke helt uten sidestykke, synes hun. Opinionsredaktør Mads Kastrup i Ekstra Bladet har for eksempel skrevet om «knefall for islam».

– Og Mads Kastrup er en ganske klassisk sosialliberaler, ikke en Dansk Folkeparti-fyr, sier Hilde Sandvik.

Sandvik kommer også med et hjertesukk: Hun synes det et typisk for debatten i Norge at journalister lar seg forskrekke av tonen i en dansk lederartikkel, fremfor å undersøke hva som rører seg i noen muslimske miljøer selv.

REAGERER: «Fra vår side, som muslimer, er vi veldig forenlig med alle type kulturer og tradisjoner» skriver nestleder i Islams Råd Norge, Badreddine Maizi, til Vårt Land.

Islamsk Råd Norge er bekymret for «polarisering i flere land»

Vårt Land har spurt Islamsk Råd Norge (IRN) om hva de synes om at en stor avis i vårt naboland skriver en leder om at «islam og vesten er uforenlige».

«Vi ser med bekymring på den økende polariseringen i flere land i Europa, som debattinnlegg som dette kan bidra til», svarer IRN-nestleder Badreddine Maizi i en e-post.

Han legger til om påstanden i den danske lederartikkelen: «De som sier det, må gå i seg selv»

Maizi mener ståstedet til B.T., Joachim B. Olsen og hans meningsfeller er «uforenlig mangfold og inkludering».

«Fra vår side, som muslimer, er vi veldig forenlig med alle type kulturer og tradisjoner», avslutter nestlederen.

Han opplyser at IRN for øyeblikket ikke har «kapasitet til å gi en grundig uttalelse om saken på grunn av begrensede ressurser»

IRN er en paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn i Norge.

Bakteppe: Dansk sak om utsagn i lukkede Facebook-grupper

En årsak til at B.T. sparker opp til ny debatt om islam og Vesten, er en større artikkel i samme avis som tar leseren med på innsiden av et utvalg private Facebook-grupper.

Artikkelen presenterer eksempler derfra på hvordan noen muslimer «rådgir hverandre om hvordan de kan inngå i det danske samfunnet i overensstemmelse med sine islamske verdier».

I lederen trekker B.T. fram eksempler derfra. Deriblant en jusstudent «som diskuterer om han som jurist kan representere en homofil» og en annen som «gjør det klart at ‘Allahs lover’ står over dansk skilsmisselovgivning».

B.T mener dette «gjør det umulig å holde fast på troen på at det i bredeste forstand noensinne kan la seg gjøre å integrere folk fra Midtøsten i vestlig kultur».

Peker på stort mindretall «som ikke ønsker å integrere seg»

Joachim B. Olsen skriver i B.T.-lederen at masser av muslimer er vel integrerte. «Problemet er at det synes å være et meget stort mindretall [...] som ikke ønsker å integrere seg verdimessig i vestlig kultur», skriver han

Lederen viser også til statistikk. Deriblant en undersøkelse Jyllands-Posten har gjort blant muslimer i Danmark, der én tredjedel svarte at Hamas terrorangrep mot Israel 7. oktober 2023 var berettiget.

Videre kobler BT muslimer til terrortrusselen mot jøder i Danmark i forbindelse med krigen i Gaza, og til kriminelle «som skyter og kaster med med håndgranater i gatene» i København.

For avisens lederskribent blir konklusjonen at «Islam og Vesten verdimessig er to uforenlige størrelser». «Alt for mange muslimer gjør i hvert fall alt for lite for å motbevise den påstanden», avslutter teksten.