Kvinnelige mormonere tar avstand fra Trump

Da byrådsmedlem Julie Spilsbury nylig stilte seg foran en forsamling av sine republikanske partifeller i delstaten Arizonas tredje største by, Mesa, innledet hun med en advarsel: Hun ville nok komme til å gråte en del de neste tre minuttene.

Og det viste seg å stemme.

Det er store følelser i spill når man som livslang republikaner og dedikert medlem av det konservative trossamfunnet Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige – også kjent som mormonerne – stiller seg opp og sier høyt at man vil stemme på demokraten Kamala Harris.

– Det har ikke vært en enkel beslutning. Men nå kunne jeg rett og slett ikke tie stille lenger. Hvis jeg forble taus, lot jeg folk anta at jeg stemte på Donald Trump, sa Julie Spilsbury mens hun kjempet med tårene allerede kort tid etter første setning.

Hun fikk støtte blant de knapt 250 som hadde møtt opp på velgermøte i gruppen ‘Republikanere for Harris’ i Mesa, hvor mange av Arizonas mormonere holder til.

Presidentvalget i Arizona ventes å jevnt. I 2020 vant demokraten Joe Biden med bare 10.457 flere stemmer enn Donald Trump. I alt ble det avgitt nestn 3,4 millioner stemmer i delstaten. Det kan bli avgjørende om noen få tusen mormonere denne gangen bytter side fra Trump til Harris.

– Trump er ond

Julie Spilsbury sier at hun rett og slett ikke kan huske hvem hun stemte på i 2016, første gang Donald Trump stilte som presidentkandidat.

Men hennes mann, Jeremy, innrømmer at han stemte på Trump den gangen. Han likte egentlig ikke Trump, men trodde det var en del av det å være en god republikaner. I dag angrer han bittert, og han har satt opp et Harris-skilt i hagen. Og hans politikerkone har valgt å tale høyt om sitt valg.

– Jeg har alltid fortalt barna mine at ord betyr noe. Det er mange som i dag sier til meg: ‘Ja ja, Trump er ond, og du liker ham ikke. Men det viktige er jo politikken.’ Jeg kjenner mange som ser det slik. De får lov å mene det, men det er bare ikke slik jeg ser det. USA kan komme seg etter dårlig politikk, men ikke etter dårlig moral, sier Julie Spilsbury.

Etter talen utdyper hun hvorfor det er så vanskelig å tale høyt mot Trump i mormonsamfunnet.

– Det er jo tøft når man føler at man kanskje ikke hører hjemme i gruppen. Men jeg kan ikke leve med tanken om en leder som påtvinger oss all denne frykten. Som får folk til å tro at regjeringen er korrupt, at skolene er korrupte, at de kommer for å ta barna dine, familien din, bilen din. At de ulovlige immigrantene kommer og spiser kjæledyrene dine. Det stemmer overhodet ikke med mine verdier, og jeg forstår ikke hvordan det overbeviser så mange i mitt trossamfunn. Jeg skjønner det ikke, sier Spilsbury.

Blir sinte av at hun velger Harris

Kirkens ledere oppfordrer generelt menigheten til å være engasjert i samfunnet og til å stemme. De gir ingen direkte stemmeinstruks. Men emner som abort og LGBTQ-rettigheter, samt ønsket om en sterk leder forventes å få et stort flertall til å stemme på Trump.

Julie Spilsbury sier at mange i kirken er sinte på henne. Men det er ikke noe de snakker åpent om. Og hun tror det kan være en endring på vei blant de unge.

Dette gjelder i hvert fall for 28-årige Monica Chabot, som også har valgt å tre frem offentlig og fortelle hvordan hennes Trump-motstand går hånd i hånd med hennes tro.

Monica Chabot har alltid stemt demokratisk. Men hun har hittil hold det stille. Troen hennes fyller mye av hverdagen. Hun starter hver dag med bønn, hun leser de hellige tekstene daglig, hun betaler tiende, hun elsker å gå i tempelet, og hun tror på familiens evige ukrenkelighet. Hun sier at hun vurderer alle sine handlinger ut fra om de bringer henne nærmere Jesus.

Men hun er også en moderne mormoner med tatoveringer, homofile venner og skepsis til det mannsdominerte hierarkiet. Det politiske engasjementet ble vekket da hun for et år siden opplevde abortdebatten på nært hold.

NYTT SYN: Monica Chabot har fem tatoveringer, alle knyttet til en historie om familien hennes og Jesus. Den lille sirkelen på høyre håndledd representerer en baby og er til minne om hennes abort i fjor. (Minna Skau)

Snudde etter abortforbud

I oktober i fjor hadde Monica Chabot en spontanabort i 12. uke. Hun kunne ikke bære tanken på å fullføre aborten hjemme, så hun valgte å få fjernet fosteret kirurgisk. Det var lovlig i Arizona da hun gjorde det. Men noen uker senere ville det kanskje vært forbudt, da abortmotstandere forsøkte å gjeninnføre et totalforbud mot abort fra 1864.

– Det handler ikke om etikk og moral. Det handler om helsen min. Vår kirke snakker mye om personlig styrke og viktigheten av å kunne ta egne beslutninger. Det er en av Guds beste gaver. Abort er en privat sak. Jeg glor ikke inn i ditt soverom, ditt hjerte og din sjel og sier at dine grunner ikke er gode nok. Selv om det er usannsynlig at Trump noen gang vil røre meg fysisk, skremmer det meg å tenke på hans kvinnesyn og hans behandling av kvinner. En som ham skal ikke bestemme hva jeg gjør med kroppen min, sier Monica Chabot.

Hun legger merke til at kirkens ledere ved den store halvårlige konferansen forrige helg konstaterte at det er for mye ondskapsfullt språk i offentligheten, og at de kom med en generell oppfordring om å unngå giftig retorikk og hatefulle budskap.

Vil ha den «verste fyren» på sin side

Den passusen har den 74 år gamle pensjonisten John Aker også merket seg. Han er med på at beskjeden også gjelder hans foretrukne presidentkandidat Donald Trump. Men han forstår også hvorfor Trump kan være grov i språket.

– Han snakker slik fordi når noen kommer og spytter deg i ansiktet og slår deg i bakken, så reiser du deg og kjemper. Og det er det de har gjort med ham. Hele medieverdenen har rottet seg sammen mot ham, sier John Aker.

STERK: John Aker synes det er naturlig at han velger å stemme på Donald Trump, som han betrakter som en sterk mann som deler hans verdier. (Minna Skau)

Han begrunner sin støtte til Trump med at Demokratene har sluppet millioner inn i landet, har kompromittert hans sikkerhet, forårsaket høy inflasjon og undergravd religionsfriheten.

– Og når du skal i kamp, ønsker du deg den største, tøffeste og verste fyren som deler dine verdier. Trump har moral, og jeg har i mine 74 år sett nasjonen vår legge avstand til sitt kristne fundament, sier Aker.

Som eksempel på inngrep mot religionsfriheten nevner han at det under koronapandemien ble stengt for religiøse aktiviteter, mens han mener det fortsatt var mulig å gå på bar. Aker mistet også tilliten til regjeringen da han fikk både korona og helvetesild innen ett år etter å ha fått de myndighetsanbefalte vaksinene.

Han understreker at troen hans ikke tvinger noen til noe. Man kan kjøre 200 kilometer i timen selv om fartsgrensen er 100, hvis det er det man vil. Men troen er en slags autovern som hindrer folk i å kjøre av veien og utfor en klippe. Troen konsentrerer energien og hjelper den enkelte til å utføre gode gjerninger.

REPUBLIKANER FOR HARRIS: Mesas republikanske ordfører John Giles har han stilt seg i spissen for en bevegelse i Arizona, hvor han forsøker å inspirere andre mormonere til å stemme på Kamala Harris. (Minna Skau)

Generasjonsskifte kan være på vei

John Akers holdning typisk for den eldre generasjonen, ifølge antropolog Brittany Romanello, som selv har vokst opp som mormoner og som ved Arizona State University har studert mormonernes stemmemønster, er

– De er ikke nødvendigvis enige i alt Trump gjør. Men de føler at hvis de ikke stemmer på ham, så vinner Demokratene, og det vil gå ut over alle de andre verdiene som er viktige for mormonere: den heteronormative familiestrukturen, respekten for myndighetene og religionsfriheten. Så mange har sett Trump som det beste av to onder, sier Romanello.

Hun hører i sin egen omgangskrets flere kvinner som sier at deres menn tror de stemmer på Trump. Men de sier ikke til mannen at de faktisk har tenkt å stemme på Kamala Harris. Og Romanellos forskning tyder også på at det kan være et generasjonsskifte på vei, som kanskje vil kunne merkes politisk.

NYE TIDER: Antropolog Brittany Romanello tror det kan være et generasjonsskifte på vei blant mormonske velgere i USA. (Richard Southee)

– Det er en motreaksjon på Trumps kvinnesyn, og det kan være ganske avgjørende for hvordan mange mormonere stemmer. De fargede og de homofile mormonerne er sannsynligvis allerede låst til Harris. Men de hvite kvinnene kan spille et veldig sterkt kort mot Trump hvis de tar et steg bort fra det hvite patriarkatet og slutter å stemme ut fra bekymringen om hva andre vil tenke, sier Romanello.

Mesas ordfører John Giles – mormoner og republikaner – tror også at Trump har gjort mange mormonere politisk hjemløse. Giles holder fast ved sitt parti. Men han erklærer Donald Trump uegnet som president.

– Troen min definerer meg som menneske. Men den har også alltid lært meg at jeg skal stemme på den best egnede, og at jeg skal være kritisk til menneskers karakter. Og når man først har funnet Trump uegnet, er man ikke bare forpliktet til å ikke stemme på ham. Man må gjøre sitt beste for å sikre at han ikke vinner valget. Ergo er vi nødt til å velge en annen kandidat. Og vi har en god kandidat. Kamala Harris vil bli en god president, sier ordfører Giles.

---

USAs mormonere i tall

Det er knapt syv millioner medlemmer av Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige i USA, hvorav mer enn en tredjedel bor i delstaten Utah.

Det er knapt 450.000 mormonere i Arizona, hvor kirkens medlemmer utgjør 6 prosent av den samlede befolkningen.

Da mormoneren Mitt Romney var Republikanernes presidentkandidat i 2012, stemte 78 prosent av USAs mormonere på ham.

Det finnes ingen presise sammenlignbare data om hvordan mormonere stemte ved de to siste presidentvalgene, hvor Donald Trump var kandidat. Men alle målinger viser at Trumps stemmetall blant mormonere økte fra 2016 til 2020, og ifølge The New York Times stemte 80 prosent av Arizonas mormonere på Trump i 2020.

---