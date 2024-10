Erna Solberg: - Brenna har snakket og snakket og snakket

– Jonas Gahr Støre og Tonje Brenna har pratet så inni hampen mye om arbeidsrettede tiltak for ungdom. Problemet er jo at når vi åpner statsbudsjettet og begynner å lese, så ser vi jo hva de gjør, og det er i grunn veldig lite. Det er rett og slett mye prat og lite handling, sier Erna Solberg (H) til Vårt Land.

I høst la arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) fram arbeidsmarkedsmeldingen med tiltak rettet spesielt mot unge. Nå reagerer Erna Solberg på manglende oppfølging av disse tiltakene. Denne oppfølginga leverer ikke regjeringen i statsbudsjettet som ble lagt fram denne uken, mener Høyre-lederen.

– Regjeringen har satt av skarve 30 millioner til et datasystem som skal etableres i NAV – som først kommer neste høst. Det er altfor sent hvis regjeringen virkelig mener alvor med ungdomssatsingen sin, sier Solberg.

Dette reagerer arbeidsminister Tonje Brenna på.

– Det er nødvendig å bruke noe midler på en teknisk enkel løsning, for å få arbeidet i gang. At Erna Solberg er imot dette må sies å være oppsiktsvekkende. Målet med løsningen er å frigjøre ressurser, slik at de dyktige jobbveilederne i NAV kan bruke sin kompetanse og tid på å hjelpe unge inn i arbeid, sier Brenna til Vårt Land.

Sykeliggjøring av unge mennesker får de ikke ut i jobb, mener Høyre-lederen.

Stadig flere ungdommer havner utenfor arbeidslivet i Norge. I dag er det 110.000 unge om står utenfor – hvor de hverken er i jobb eller i utdanning.

– Men hva er løsningen, Solberg?

– De vi holdt på med var en arbeidsrettet uføretrygd for unge mennesker. Det er en måte å sørge for at du får en tilknytning til arbeidslivet hele veien. Det tok regjeringen vekk i forbindelse med et budsjettessamarbeid med SV, sier Solberg.

Arbeidsrettet uføretrygd var en ordning Høyre-regjeringen jobbet med. Forsøksordningen skulle gjøre det slik at de som ikke kunne jobbe fullt ut, kunne jobbe delvis. Denne ordningen fjernet Støre-regjeringen.

Solberg mener en stor den av problemet er at man sykeliggjør unge mennesker fremfor å gi dem kompetanse for å klare å delta i arbeidslivet.

– Brenna har snakket og snakket og snakket, men det er total mangel på handlekraft i statsbudsjettet. Løsningen mener vi er å sørge for at det skreddersys et opplegg som gir unge kompetanse, sånn at de kan få seg en jobb. Fullføre en utdanning, få det sertifikatet du trenger for å få en fot innenfor arbeidslivet.

– Men Regjeringen foreslår jo også i statsbudsjettet for neste år 690 millioner kroner mer for å få flere i jobb og færre på trygd?

– Det er ikke rettet mot ungdom. Det er til mer arbeidsmarkedstiltak. Og mange av de arbeidsmarkedstiltakene er på varig tilrettelagte arbeidsplasser, sier Solberg.

Lansering av Arbeiderpartiets forslag til partiprogram UENIG: Arbeidsminister Tonje Brenna reagerer på kritikken fra Erna Solberg. (Javad Parsa/NTB)

Brenna: – Solberg har ikke lest budsjettet

Arbeidsminister Tonje Brenna reagerer skarpt på Erna Solbergs kritikk.

– Her virker det som Erna Solberg ikke har lest budsjettet, men er mer opptatt av å kritisere for kritikkens skyld, sier Brenna til Vårt Land.

Arbeidsministeren sier hun er bekymret for de unge som står utenfor arbeid og utdanning.

– Jeg har nylig lagt fram en arbeidsmarkedsmelding med en rekke tiltak for å få flere unge i jobb og færre på trygd. Dette er fulgt opp med penger i budsjettet. Regjeringen har foreslått en økning på 770 millioner kroner for å få flere inn i arbeidslivet, sier Brenna til Vårt Land.

Hun protesterer mot at de 500 millionene til arbeidsmarkedstiltak ikke er rettet mot unge, og sier at de lokale NAV-kontorene kjenner sine brukere best, og kan vurdere hvilke tiltak som den enkelte skal få.

– I arbeidsmarkedsmeldingen la vi frem flere tiltak rettet spesielt mot å få flere unge inn i jobb. Vi vil blant annet følge opp unge uføre i større grad, og vi vil etablere et forsøk med fireårig lønnstilskudd for utsatte unge. Dette og andre forslag i meldingen støtter opp om ungdomsgarantien. Den gir unge under 30 år tett, tidlig og tilpasset oppfølging, og en fast kontaktperson i NAV. Arbeidet med å følge opp disse forslagene er allerede i gang, avslutter Brenna.