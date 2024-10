Skyting mot jødisk skole i Canada: – Vil ikke la dette passere

Ingen kom til skade da det ble skutt fra en bil mot jenteskolen Bais Chaya Mushka ved 4-tiden natt til lørdag, opplyser politiet. De materielle skadene begrenser seg til et knust vindu.

Statsminister Justin Trudeau sier han er svært opprørt over hendelsen, som skjedde mens jøder verden over feiret jom kippur, den helligste høytidsdagen i året.

– Mens vi venter på å få vite mer, går mine tanker til elever, ansatte og foreldres, som må være skrekkslagne og såret i dag, sier Trudeau på X.

– Antisemittisme er en fæl og farlig form for hat – og vil ikke la dette passere, sier statsministeren.

Canada er ett av mange land der det er meldt om økning i antisemittiske angrep i kjølvannet av Israels krigføring på Gazastripen.

Jenteskolen, som ligger i bydelen North York, var mål for en lignende hendelse i mai, og politiet ser de to skyteepisodene i sammenheng. I november i fjor ble en jødisk skole i Montreal beskutt to ganger i løpet av en uke. Ingen personer kom til skade den gangen.