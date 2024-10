G20: Argentina nektet å signere felles erklæring om likestilling

– Det er utrolig skuffende. Vi hadde en unik mulighet til å ta et tydelig standpunkt på likestilling og for jenter og kvinners rettigheter, og så er det igjen reaksjonære krefter som står i veien, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

G20 representerer de største økonomiene i verden og to-tredeler av verdens befolkning. Norge er invitert som gjesteland av Brasil, som innehar formannskapet i år.

Likestillingsministre fra G20-landene har de siste månedene forhandlet om en felles erklæring om likestilling og kvinners rettigheter som skal legge føringer for videre tiltak. Alle landene var klare for å signere erklæringen – utenom den argentinske delegasjonen.

– Når Argentina nekter å bli med her, gjør det kampen for en likestilt verden mye vanskeligere, spesielt når vi ser at kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter blir begrenset verden over, sier Jaffery.

G20-landene skal igjen samles for et toppmøte i Rio de Janeiro 18. til 19. november.