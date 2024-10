Meskini ble tildelt prisen på et arrangement på Ambassaden i Oslo fredag kveld.

27-åringen ble kjent gjennom TV-serien «Skam», der hun spilte karakteren Sana, som gikk på NRK i 2015 til 2017.

Siden den gang har hun brukt sin plattform til å kjempe mot rasisme og fremme likestilling, og hun har særlig engasjert seg for å motvirke fordommer mot muslimske kvinner og skape et tryggere samfunn for dem å vokse opp i, mener juryen.

– I en tid preget av økt polarisering, fordommer og negativ sosial kontroll, er det viktigere enn noen gang med tydelige og trygge rollemodeller som Iman Meskini. Hun har rukket å gjøre mye i ung alder og når ut til mange, særlig minoritetsjenter, som ofte mangler synlige forbilder, sier juryleder Hege Yli Melhus Ask.

– Kom som et sjokk

Vinneren selv ble sjokkert over tildelingen.

– Det kom som et stort sjokk at det var jeg som vant Jenteprisen. Det gir motivasjon til å fortsette med det arbeidet jeg gjør og nå ut til enda flere. Jeg drømmer om et samfunn der det er plass til alle, sier Meskini.

Generalsekretær i Plan International Norge, Kari Helene Partapuoli, mener sterke rollemodeller som Iman Meskini er helt nødvendig for å holde jenters rettigheter og likestilling høyt på agendaen.

– Vi har over lengre tid sett et tilbakeslag for likestillingen globalt, og det er store utfordringer vi må løse. Uten stemmer som hennes risikerer vi at jenters rettigheter blir ytterligere svekket, sier Partapuoli.

Kronprinsessen og sønnens ekser nominert

Siden 2012 har Plan International Norge delt ut Jenteprisen til en person eller organisasjon som har gjort en ekstra innsats for jenters rettigheter og likestilling. Prisen deles ut hvert år på FNs internasjonale jentedag, 11. oktober.

I år var det 110 nominerte. Blant dem var kronprinsesse Mette-Marit og to av ekskjærestene til hennes sønn Marius Borg Høiby – Juliane Snekkestad og Nora Haukland.

Høiby er siktet for mishandling i nære relasjoner mot både Snekkestad og Haukland.

Hvem som helst kan nominere kandidater til prisen, og en jury kårer vinneren. Årets jury besto av juryleder Hege Yli Melhus Ask, Isabelle Ringnes, Noman Mubashir, Åsmund Aukrust (Ap), Amalie Gresseth og Edin Babic.