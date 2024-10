SV-Bergstø nekter å forhandle med regjeringen før tannhelse-kutt reverseres

Saken oppdateres.

– Vi kommer ikke til å sette oss ned og forhandle før det er rettet opp i. For det er ikke et utgangspunkt for samarbeid eller for å drive politikken fremover, sier Kirsti Bergstø til Vårt Land.

SV-lederen reagerer sterkt på at penger til billigere tannlege for 25-26-åringene er kuttet i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

En tannhelsereform har vært en av SVs hovedprioriteringer i budsjettene de har forhandlet med regjeringspartiene Ap og Sp.

År for år har partiet forhandlet fram at nye alderstrinn av unge voksne skal få billigere tannlegehjelp.

I revidert nasjonalbudsjett for 2024 ble SV enige med Ap og Sp om å «endre tannhelseloven slik at personer i alderen 25 og 26 år får rett til behandling i den offentlige tannhelsetjenesten på lik linje med unge voksne opp til 25 år».

SV forhandlet inn penger til formålet i revidert nasjonalbudsjett for 2024, forklarer Bergstø til Vårt Land. Og nå er billigere tannlege for 25 og 26-åringer blitt en lovfestet rettighet.

Enkelt forklart er utgangspunktet at unge voksne bare må betale 25 prosent av tennlegeregningen sin hvis de får behandling av den offentlige tannhelsetjenesten.

SV: – Uakseptabelt å kutte avtalte velferdsreformer

Men i sitt forslag til statsbudsjett for 2025 har Støre-regjeringen ikke satt av noen penger til dette. Det mener Kirsti Bergstø er sabotasje:

– Vi trenger et rødgrønt flertall for å reversere usosiale kutt fra høyresiden, ikke for å sabotere SVs sosiale reformer. Og det er helt uakseptabelt å få kutt på framforhandlet velferdsreformer.¨

Nå sjekker SV Støre-regjeringens budsjettforslag nøye, forteller Bergst:

– Vi går grundig gjennom hele budsjettet, både for å være trygge på at vi får med oss alle endringene som er foreslått, men også fordi vi skal forberede vårt eget alternative budsjett og gjøre prioriteringer om hva vi må få på plass for at vi skal komme til enighet i høst.