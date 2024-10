I et av verdens rikeste land vokser 102.000 barn opp i fattigdom.

Statsbudsjettet Støre-regjeringen la fram mandag gjør barneombud Mina Gerhardsen svært urolig når hun snakker om fremtiden til ti prosent av norske barn.

For hun finner ikke sterke nok tiltak som gir de mange fattige barna den hjelpende hånden de akutt trenger.

– Uten endringer i forslag til budsjett, vil familier med lav inntekt få en enda mer krevende situasjon når prisene stiger uten at familiene får mer å rutte med, sier Gerhardsen til Vårt Land.

Uten endringer i forslag til budsjett, vil familier med lav inntekt få en enda mer krevende situasjon når prisene stiger uten at familiene får mer å rutte med — Mina Gerhardsen, barneombud

Hadde ønskeliste med tre tiltak

Før 2025-budsjettet ble lagt fram hadde hun listet opp tre svært viktige tiltak, der to handlet om mer penger:

Innfør automatisk lønns- og prisjustering av barnetrygden fra 0–18 år.

Øk statens veiledende sosialhjelpssatser.

Gi NAV et kompetanseløft slik at barns individuelle behov og rettigheter ivaretas.

Budsjettet skuffer barneombudet. Regjeringen gir ikke mer barnetrygd og øker ikke sosialhjelpen.

– Vi har over 100.000 barn som vokser opp i fattigdom i Norge. Det gjør mye med deres livskvalitet og muligheter i livet, og utfordrer grunnleggende rettigheter, påpeker Gerhardsen.

Ekspertgruppa om barn i fattige familier KLART RÅD: Barne- og familieminister Kjersti Toppe (t.v.) mottok i oktober i fjor rapporten og anbefalingene fra ekspertgruppa om barn i fattige familier, som ble ledet av professor Mari Rege. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Fattigdom går i arv her i landet

Fra tidlig barndom skårer fattige barna i gjennomsnitt dårligere på sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter, forteller Mari Rege, professor i samfunnsøkonomi.

Resultat: Fattigdommen preger livene deres. De fullfører i mindre grad videregående skole, tar mindre utdannelse og færre er i arbeid som voksne.

Rege, som jobber ved Universitetet i Stavanger ledet ekspertgruppen som så nærmere på barnefattigdommen i Norge og leverte rapporten En barndom for livet for et år siden.

For å hindre at fattigdom går i arv, slik tilfelle er i dag, foreslo utvalget særlig ett tiltak: Øk barnetrygden kraftig – og skattlegg den.

«Så lenge barnetrygden ikke er skattlagt, vil den imidlertid være dyr å øke og vil ikke gi noen ekstra støtte til fattige familier», skrev Rege-utvalget.

Når regjeringen sitter med tall på at de veiledende satsene for sosialhjelp er så lave at folk ikke kan spise seg mette eller kjøpe en ny vinterjakke når den gamle er fravokst, er det spesielt at de varsler at de skal tenke på dette først i det neste statsbudsjettet — Mina Gerhardsen, barneombud

Holder barnetrygden uendret neste år

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) satte ned ekspertgruppen. Men i 2025-budsjettet følger hun og regjeringen ikke opp rådet om økt barnetrygd: «Regjeringa foreslår å føre vidare satsene i barnetrygda med uendra nivå i 2025», skriv Barne- og familiedepartementet i budsjettforslaget.

– Vi hadde et håp om at barnetrygden i det minste ville bli prisjustert. Det ble den ikke. Med økende levekostnader vil dette i praksis bety at barnetrygden har mindre verdi neste år. Økt barnetrygd er noe av det mest treffsikre tiltaket vi har mot for å redusere andelen barn i fattige familier, så manglende oppfølging av denne betyr at familier med dårlig råd vil få enda dårligere råd, forklarer barneombud Gerhardsen.

Fattige må gå sultne

Heller ikke sosialhjelpssatsene finner Støre-regjeringen rom for å øke:

– Når regjeringen sitter med tall på at de veiledende satsene for sosialhjelp er så lave at folk ikke kan spise seg mette eller kjøpe en ny vinterjakke når den gamle er fravokst, er det spesielt at de varsler at de skal tenke på dette først i det neste statsbudsjettet. Så tålmodige er ikke vi. På vegne av disse familiene vil Barneombudet jobbe for at Stortinget vedtar å øke satsene til et forsvarlig nivå.

I løpet av 2023 fikk i alt 152.600 personer økonomisk sosialhjelp. Drøye 25 prosent av mottakerne forsørgde barn under 18 år, opplyser NAV.

Statsbudsjettet 2025 MANGLET PENGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hadde mandag ikke penger til verken økt barnetrygd eller økte sosialhjelpssatser i 2025-budsjettet. (Fredrik Varfjell/NTB)

Avdekket at NAV sviktet barn

Barneombudets tredje ønsketiltak blir innfridd:

– Det er bra at regjeringen i budsjettet tydeliggjør at Nav, både i de kommunale og statlige tjenestene, skal ivareta barns behov og gjøre individuelle vurderinger. Dette vet vi glipper altfor ofte i dag.

Vårt Land avdekket i fjor at barn blir sviktet, for de får ikke det de trenger av NAV. Tilsynsrapporter viste at NAV «(...) foretar ikke en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved søknad om økonomisk stønad» og at NAV «(...) foretar ikke en konkret og individuell vurdering og beslutning ved søknad om økonomisk stønad til familier.»

Får en sterkt preget oppvekst

Barneombud Mina Gerhardsen har en hilsen til de politikerne som kan løfte barn ut av fattigdom:

– Vi trenger økt innsats for å forebygge at barn får oppveksten preget av mangel på penger til det som trengs og foreldre som er redde og stresset fordi pengene ikke strekker til.