Skattekutt for de som tjener under 1 million i statsbudsjettet

– Med dette budsjettet vil inntektsskatten din gå litt ned om du tjener under 1 million kroner, sier Vedum (Sp) til NRK.

Med 700.000 kroner i inntekt vil man få omtrent 4.800 kroner lavere inntektsskatt. Med 200.000 kroner vil få rundt 10.000 kroner lavere inntektsskatt, og tjener man nesten 1 million vil skatteletten være på omtrent noen hundrelapper, ifølge Vedum.

Han mener at regjeringen blant annet med dette leverer på sine egne valgløfter.

– Det er dette vi går til valg på. Vi har tro på et Norge med mindre forskjeller. Da er nettopp å prioritere inntektsskattelettelse for det brede lag et av våre grep, sier han.

De som tjener over én million kroner, kan måtte betale noe mer i skatt, ifølge finansministeren.