Regjeringen lover skattekutt, bedre råd, og kraftig økonomisk vekst neste år

– Bakteppet for neste års statsbudsjett er en økonomi med utsikter til sterkere vekst og fortsatt lav arbeidsledighet, skriver finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding mandag morgen.

Han lover reallønnsvekst til alle, økt trygghet og sikkerhet og skatte- og avgiftskutt på til sammen 17,5 milliarder kroner hvis regjeringens budsjettforslag blir vedtatt.

Vedum mener vi endelig er på vei ut av en flere år lang periode med kraftig prisvekst og en dramatisk forverring av mange folks økonomiske situasjon.

Når vi nå ifølge finansministeren bør begynne å se at det glimter av lys i enden av tunnelen, er det med forventninger om ny økonomisk vekst, men også en økning i arbeidsledigheten fra 2 til 2,2 prosent. Økningen er beskjeden og i samsvar med de siste prognosene fra økonomer og forskere i forkant.

– Med utsikter til at lønningene vil stige klart mer enn prisene, vil husholdningenes kjøpekraft øke og bidra til at veksten i norsk økonomi tar seg opp neste år, heter det i pressemeldingen.

2,5 prosent av oljefondet

Oljepengebruken på 460,1 milliarder kroner tilsvarer et uttak på 2,5 prosent av Statens pensjonsfond utland – best kjent som oljefondet. Det er vesentlig lavere enn i fjor og godt under handlingsregelens langsiktige føringer på gjennomsnittlig 3 prosent av fondets verdi.

Regnet i 2025-priser er økningen på 27,8 milliarder kroner, oppgir Finansdepartementet da nøkkeltallene fra budsjettforslaget ble sluppet mandag morgen. Ujustert er økningen i oljepengebruk på 43,6 milliarder kroner.

– Nå ser det ut til at den økonomiske politikken lykkes med å få prisveksten ned, uten en stor økning i arbeidsledigheten og med vedvarende vekst i økonomien, skriver departementet.

Hovedtallene ble publisert klokka 8 mandag, mens budsjettforslaget blir lagt fram klokka 10.

Trygghet og sikkerhet

– Regjeringens mest grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for folk i Norge. Derfor har regjeringen styrket forsvar, sikkerhet og beredskap betydelig, og disse områdene prioriteres også i budsjettet for 2025, skriver departementet i pressemeldingen.

Da nøkkeltallene i budsjettforslaget ble lagt fram mandag morgen, framgikk det at den venter en vekst i Fastlands-BNP på 2,3 prosent neste år. Anslaget for i år er en vekst på 0,7 prosent.

– Selv om verden er røff, så er økonomien mye lysere. Vi ser for oss at vi går inn i en periode med ganske betydelig økonomisk vekst nå framover, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB i forkant av budsjettframleggelsen.

Bruttonasjonalprodukt (BNP) er et uttrykk for den samlede verdiskapingen i norsk økonomi – altså hvor mye penger Norge samlet sett har tjent på varer og tjenester som produseres i løpet av et år.

Høyre kritisk

Høyre-nestleder Tina Bru mener regjeringens budsjettforslag påfører folk ekstra regninger i mange år framover.

– Min største bekymring er at regjeringen nok en gang bruker for mye av pengene på offentlig forbruk, istedenfor tiltak som kan gi Norge flere bein å stå på fremover. I verste fall kan vendepunktet regjeringen har lovet oss bli utsatt igjen, sier hun til NTB.

Hun mener regjeringen åpner pengekranen på altfor vidt gap, og påpeker at Perspektivmeldingen 2024 anslår at oljepengebruken i snitt kan øke med 14 milliarder kroner i året. Forslaget til statsbudsjett for 2025 øker oljepengebruken med 43,6 milliarder.

– Støre-regjeringen påfører folk regninger vi kommer til å ha problemer med å betale i årene fremover, sier Bru.