Den tidligere ordføreren i Sokndal har blitt valgt av KrFs sentralstyre til å ta over som leder i programkomitéen.

– Jeg gleder meg stort til å legge frem et programforslag som gir gode svar på vår tids store utfordringer. Under denne regjeringen har mye gått feil vei. Bruken av narkotiske stoffer og ungdomskriminaliteten øker, helsekøene har økt, norske jobbskapere flagger ut, og mange ideelle og frivillige organisasjoner har lagt ned eller nedskalert arbeidet sitt. Norge trenger en ny regjering, med et sterkt KrF i posisjon, sier Sayed i en pressemelding.

Tidligere leder i programkomitéen Dag Inge Ulstein sier vervet nå er i de beste hender:

– Jeg er glad for at Jonas har sagt ja til å lede programkomitéen i arbeidet frem mot landsmøtet. Det er et tungt og viktig verv som er i de beste hender.

Ifølge Sayed gjenstår nå siste finpuss før de er klare til presentere arbeidet komitéen har gjort til resten av partiet.

– Planen vår har hele veien vært å levere programutkast i november, og nå er det kun den siste finpussen som gjenstår. Deretter gleder jeg meg til å reise rundt og presentere arbeidet for partiorganisasjonen, og følge prosessen fram mot landsmøtet i april, sier Sayed.

Det endelige programmet vil bli vedtatt på KrFs landsmøte.

Førstekandidat fra Rogaland

Sayed ble i september innstilt som førstekandidat til Stortinget fra Rogaland. Han fortalte Vårt Land at han snakket med sittende stortingsrepresentant og tidligere KrF-leder Olaug Bollestad før han bestemte seg for å stille.

– Jeg fikk flere oppfordringer om å stille, så trakk Olaug Bollestad seg som leder i KrF. Jeg ringte Olaug og snakket med henne. Etter det gikk jeg ut og sa at jeg ønsket førsteplassen, sa Sayed.

Bollestad selv sier at hun oppfordret den tidligere ordfører i Sokndal til å stille.

– Jeg har gitt ham et spark i «raua» og sagt at han måtte stille. For han er en sånn person som trenger at noen kaster ham litt utpå, sa Bollestad i et intervju med Stavanger Aftenblad.

KrFU-leder Hadle Bjuland ønsker også førsteplassen på listen. Kampen om topp-plasseringen på listen ikke vil være avgjort før nominasjonsmøtet 5. november i Rogaland KrF. Det er ventet at lokallagene som stiller der, vil være delt i synet på hvem som skal på topp.