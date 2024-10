Biden: G7-enighet om at Israel har rett til å svare på Irans angrep

Biden snakket onsdag med lederne for G7-landene etter at Iran tirsdag kveld angrep Israel med rundt 200 raketter.

– Vi er alle sju enige i at Israel har rett til å svare, men de bør svare proporsjonalt, sier Biden, uten å gå i detalj om hvordan et slikt militært svar i så fall kan komme til å se ut.

USAs utenriksminister Antony Blinken har snakket med sine franske, britiske, tyske og italienske motparter. Blinkens budskap er at ethvert gjengjeldelsesangrep mot Irans atom- eller oljeanlegg kan komme til å sende Midtøsten inn i en spiral som medfører ytterligere kaos.

– USA har gjort det klart en stund nå at vi ikke ønsker å se dette velt over i full regional eskalering. Israel har rett til å svare og vi skal fortsette å diskutere med dem hvordan et slikt svar kan se ut. Men vi ønsker ikke noen handlinger som kan føre til full regional krig, sa Blinkens talsmann Matthew Miller onsdag.

Onsdag tok Israels tidligere statsminister Naftali Bennett til orde for et angrep rettet mot Irans atomanlegg, men Israels statsminister Benjamin Netanyahu har så langt ikke sagt hva han kommer til å gjøre.