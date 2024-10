Forteller om vekkelsen på Vigeland i bokform

Som om det ikke var nok å starte en ny kristen avis, har redaktør Tor-Bjørn Nordgaard i Verdinytt, parallelt med nettavisprosjektet sitt jobbet med å skrive bok.

Han skal være den første journalisten som kom til Vigeland vest i Agder da det i fjor brøt ut vekkelse på bedehuset i bygda. Om kort tid foreligger produktet i bokhandlene, utgitt av Hermon Forlag.

Nordgaard har skrevet historien på oppfordring fra dem som sto med begge beina midt i det som skjedde da bedehuset på kort tid ble sprengfullt.

Til vanlig kom det 10-15 personer på møtene, så det var godt om plass i benkeradene. Da vekkelsen brøt løs, måtte bedehusstyret leie idrettshallen for å få plass til alle som ville ha med seg forkynnelsen.

– Fersk kirkehistorie

– Dette er et stykke rykende fersk norsk kirkehistorie. Mitt mål er at boka skal være en lettlest inspirasjonsbok om hvordan Gud kan gjøre noe helt uvanlig gjennom helt vanlige mennesker på et helt vanlig sted, sier forfatteren i en pressemelding.

Historien starter egentlig i november 2022. Arthur Robertsen er invitert til å tale og synge på et møte, og forkynneren har en etterlysning: «Hvor er det blitt av gnisten?»

Når bedehuset arrangerer møtehelg i februar 2023, er det åpenbart at den etterlyste gnisten er tent. Folk strømmer til, og predikanten kan ikke forlate stedet. Lokalet er fylt til randen, og i lange ettermøter søker mange forbønn, frelse og helbredelse.

Møtene fortsetter utover våren og sommeren, og kapasiteten på bedehuset blir for liten. Derfor må de leie idrettshallen. Også den blir full etterhvert.

Påvirket mange

Vekkelsen har berørt mange, og boka forteller flere enkeltmenneskers historier.

– Jeg er takknemlig for at så mange i miljøet rundt Vigeland bedehus har vist meg tillit og latt seg intervjue, sier redaktør Tor-Bjørn Nordgaard.

Vekkelsen kom helt uventet, og selv de sentrale skikkelsene i den mente at det som skjedde, knapt var til å tro.

Predikanten det startet med, Arthur Robertsen, talte og ledet sangteamet i møtene.

– Det er så en må klype seg i armen, sier han etter å ha lest Nordgaards bok om det han selv var så sentral i.

Geir Norum, styreleder for bedehuset, sier seg enig.

– Det er stort å ha fått være med på dette. Det er Jesus som har vært med oss hele veien, og jeg blir ydmyk når jeg leser om det. Det er veldig flott å ha fått historien oppsummert i en bok, sier han.