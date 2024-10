Desse toppane på Stortinget fekk mest i «ekstra-lønn»

Tysdag opna Stortinget att. Kong Harald kom saman med dronning Sonja og kronprins Haakon til nasjonalforsamlinga for å opne det 169. storting.

Opninga varslar også at dei folkevalde kjem tilbake på jobb på Løvebakken.

– No er me ved eit vendepunkt i økonomien, sa kong Harald då han las opp trontalen på vegner av Støre-regjeringa i Stortinget.

– Regjeringas mål er at folk skal få betre råd.

Stort sprik i ytingar

Seks stortingsrepresentantar kan allereie glede seg over at partia dei representerer er rause med ekstraytingane til dei sjølve.

Dei blir påskjønna med ekstra godtgjeringar fordi dei er parlamentariske leiarar, altså leiar dei respektive stortingsgruppene.

Fire av dei seks er partileiarar, to er nestorar i sine respektive parti. For partileiarar som er medlem av regjeringa kan ikkje samstundes vere parlamentariske leiarar.

Oversikta Vårt Land har henta frå Stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2023 avdekkjer eit stort sprik mellom topp og botn i ytingar.

To blå på topp

Øvst tronar ho som gjer det stadig betre på meiningsmålingar og snusar på plassen som landets nest største part.

Sylvi Listhaug fekk i 2023 ei tilleggsyting på 470.442 kroner for å vere parlamentarisk leiar i Framstegspartiet.

På plassane bak kom:

Høgres leiar Erna Solberg med 467.950 kroner

Rigmor Aasrud frå Arbeidarpartiet med 456.365 kroner.

Ytingane kjem på toppen av stortingsgodtgjersla – dei folkevalde får ikkje lønn, men ei månadleg godtgjering. Etter justeringa i vår er den 1.171.000 per år.

FrP legger frem sitt alternative statsbudsjett fredag FLEIRE YTINGAR: Som stortingsrepresentant, partileiar og parlamentarisk leiar har Sylvi Listhaug økonomisk handlefridom. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Partigruppene styrer millionane

Kvart år får partia som er representerte på Stortinget tilskot for å drifte partigruppene i den lovgjevande forsamlinga. I fjor fekk ti parti totalt 228,6 millionar i tilskot frå Stortinget.

Det er partia sjølve som avgjer korleis midla skal brukast, til dømes nivå for ekstra ytingar for verv som parlamentarisk leiar og parlamentarisk nestleiar – og løn til sekretariatsleiar og tilsette i sekretariatet.

Vårt Land har spurt Frp om kvifor partiet har det høgaste parlamentarisk leiar-tillegget. Frp har ikkje kome tilbake med svar.

KrFs Bollestad fekk 164.000

Rekneskapstala for 2023 gjev denne oversikta over ytingar til parlamentariske leiarar:

Sylvi Listhaug, Framstegspartiet: 470.442

Erna Solberg, Høgre: 467.950

Marit Arnstad, Senterpartiet: 466.888

Rigmor Aasrud, Arbeidarpartiet: 456.365

Guri Melby, Venstre: 222.808

Olaug Bollestad, KrF: 163.936

Lan Marie Berg, MDG: 0

Bjørnar Moxnes/Marie Sneve Martinussen: Raudt: 0

Kirsti Bergstø, SV: 0

Irene Ojala, Pasientfokus: 0

Må betale partiskatt

Christian Samuelsen er sekretariatsleiar for SV på Stortinget. Han forklarar Vårt Land at for SV er det ikkje naturleg å betale partileiar Kirsti Bergstø noko ekstra for å vere parlamentarisk leiar.

– I SV praktiserer me partiskatt. Alle folkevalde, leiar Bergstø inkludert, må betale ti prosent av godtgjeringa frå Stortinget til partiet.

To kroner skil to blå parti

Stortingspartia held seg også med parlamentariske nestleiarar, som også får ein ekstra skjerv for jobben.

Rekneskapstala for 2023 viser at berre to kroner skil ytingsnivået til dei to blå partia:

Framstegspartiet: 350.169

Høgre: 350.167

Arbeidarpartiet: 152.506

Venstre: 111.404

Senterpartiet: 94.600

KrF: 40.984

MDG: 0

Raudt: 0

SV: 0

Pasientfokus: 0

Stempla godkjent

Revisoren til Stortinget melder at stortingsgruppenes bruk av tilskotsmidla er i samsvar med regelverket – – og at det ikkje er revisors oppgåve å «overprøve skjønnsutøvelsen når det gjelder bruken av tilskuddet i de enkelte stortingsgruppene innen rammen av retningslinjene gitt av Stortinget».