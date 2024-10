Får 77 millioner til den gamle synagogen

Den gamle synagogen i Calmeyers gate i Oslo sentrum får nesten 80 millioner kroner til rehabilitering.

Til NRK sier Direktør Torill Torp-Holte ved det Jødiske museum at:

– Nå har vi muligheten til å tilbakeføre denne bygningen til det den en gang var. Slik at man kan se at det har vært et religiøst bygg, og at vi får et kvinnegalleri. Vi får mange nye sitteplasser oppe, klasserom og nye utstillingslokaler.

I følge Torp-Holte skal noe av pengene også gå til sikkerhet.

– Hvordan den vil bli utformet, er ikke klart i detalj. Men en sikring som ligner mer på den du har ved andre jødiske museer rundt i verden, det er helt sikkert, sier Torp-Holte til NRK.