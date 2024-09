Unge Venstre bedt om å fjerne cannabisplakater

– Vi sto på stand som vanlig. Plutselig kom det en mann som sa han var fra skoleledelsen. Han sa vi måtte ta ned «legalize it»-plakatene, og sa at dette ikke var greit fra skoleledelsen sin side, sier fylkesleder Oscar Madsen Solvåg i Vestfold og Telemark Unge Venstre til VG.

En ansatt skal også ha kommet for å ta bilder av de fire representantene fra partiet. Etter involvering fra fungerende rektor, fikk plakatene til slutt stå.

– Vi krever en formell beklagelse fra skolen og at de sørger for at aldri noe lignende brudd på ytringsfriheten og overtramp over engasjert ungdom skal skje igjen, sier partiets nestleder Omar Svendsen-Yagci, som også var med på aksjonen.

– Det er bare å beklage på det sterkeste at en av våre ledere ikke har hatt fokus på ytringsfriheten i dette tilfellet, skriver rektor Kai Magne Bråthen i en SMS.

Unge Venstre har blitt bedt om å fjerne lignende plakater ved flere anledninger på andre skoler, særlig i forbindelse med skolevalgkamp.

