Som leder for Hizbollah gjennom flere tiår med konflikt med Israel, sto Nasrallah i spissen for bevegelsens forvandling til en militær styrke med regional innflytelse.

Israel så på Hizbollah-lederen som en terrorist og en religiøs fanatiker, men i Libanon har det lenge vært en utbredt oppfatning at Nasrallah var den mektigste mannen i landet.

Han ble også ansett som en pragmatiker sammenlignet med de mer ytterliggående kreftene som dominerte Hizbollah etter opprettelsen under borgerkrigen i 1982, skriver nyhetsbyrået AP. Samtidig styrket han alliansene med Iran og palestinske Hamas.

Hizbollahs militære fløy har stått bak en rekke angrep mot vestlige og israelske mål. Men Nasrallah ledet også organisasjonen til å bli en viktig aktør i libanesisk politikk.

Etter at tidligere statsminister Rafik al-Hariri ble drept i februar 2005, engasjerte Nasrallah seg mer på den politiske arena. Samme år ble Hizbollahs politiske fløy for første gang valgt inn i nasjonalforsamlingen og fikk plass i Libanons regjering. I dag har partiet 15 folkevalgte og er fortsatt en del av regjeringen.

Flyktet

Nasrallah ble født i 1960 i den fattige forstaden Sharshabouk nord i Beirut. Han var den eldste i en søskenflokk på ni.

Under borgerkrigen i 1975 ble familien tvunget på flukt til landsbyen Bazzouriyeh nær Tyr sør i Libanon.

Her sluttet Nasrallah seg til Amal-bevegelsen, en politisk og paramilitær organisasjon for landets en gang så marginaliserte sjiamuslimer.

Som 16-åring reiste han til sjiamuslimenes hellige by Najaf i Irak, der han studerte teologi og politikk. Der bodde også ayatolla Ruhollah Khomeini – iraneren som få år senere skulle lede revolusjonen i Iran. Senere studerte Nasrallah i Qom, som er hovedsete for det iranske presteskapet.

I 1978 ble Nasrallah utvist fra Irak. Når han dro tilbake til hjemlandet begynte han å engasjere seg i libanesisk politikk.

Lebanon Israel ÅREVIS MED KRIG: Nasrallah har stått i front for en langvarig konflikt mot Israel. (Mohammed Zaatari/AP)

Tiår i ledelsen

Da Israel invaderte Libanon i 1982, brøt Nasrallah og flere andre ut av Amal. Nasrallah ble en av grunnleggerne av Hizbollah – Guds parti, som ble dannet med hjelp fra medlemmer av den iranske Revolusjonsgarden.

Hizbollah startet en geriljakrig for å få israelske invasjonsstyrker ut av Libanon.

Da Hizbollahs 39 år gamle leder Sayyed Abbas al-Musawi ble drept i et israelsk helikopterangrep i 1992, fikk flere libanesere sympati for gruppen. To dager etter drapet valgte Hizbollah Nasrallah som sin nye generalsekretær.

Terrorlistet

Fem år senere havnet Hizbollah på USAs liste over terrororganisasjoner.

Nasrallahs 18 år gamle sønn ble i 1997 drept i kamper med israelske styrker i Sør-Libanon.

Både tilhengere og motstandere av Hizbollah-lederen trekker fram dette personlige tapet når de omtaler Nasrallah, og han fikk mye sympati fordi sønnen ofret seg for en nasjonal kampsak.

Under Nasrallahs lederskap intensiverte Hizbollah sine angrep mot israelske styrker, helt til Israel trakk seg ut av landet i 2000.

Heltestatus

Da 18 år med israelsk okkupasjon var over, ble Nasrallah hyllet som en helt både i Libanon og i store deler av den arabiske verden. Hans taler nådde ut til mange gjennom Hizbollahs egen radiokanal og satellitt-TV-stasjon.

Samtidig har Nasrallah støttet Hizbollahs utstrakte veldedige arbeid.

Han sto imot amerikansk og libanesisk press om avvæpning, og Hizbollah var den eneste gruppen som beholdt våpnene etter at borgerkrigen tok slutt i 1990.

Støttet upopulær leder

Nasrallahs heltestatus ble ytterligere forsterket da Israel ikke klarte å nedkjempe Hizbollah i den 34 dager lange krigen i 2006.

Da borgerkrigen brøt ut i nabolandet Syria etter den arabiske våren i 2011, strømmet Hizbollah-soldater til på Bashar al-Assads side. Sammen med russiske og iranske styrker bidro Hizbollah til at Assad ble sittende.

Det førte til at den sjiamuslimske islamistbevegelsens popularitet stupte i den arabiske verden, der motstanden mot Assads undertrykkende regime var massiv.

Hassan Nasrallah KJENT FOR SINE TALER: Hassan Nasrallah har ledet Hizbollah i flere tiår, fredag ble han drept i et israelsk angrep i Libanon. (Bilal Hussein/Ap)

8. oktober 2023

Dagen etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut 7. oktober, begynte Hizbollah å angripe israelske militærstillinger langs grensa – til støtte for sin palestinske allierte på Gazastripen.

I sine taler det neste året argumenterte Nasrallah med at Hizbollahs angrep mot Nord-Israel sysselsatte israelske styrker som ellers ville blitt brukt i Gaza. Han insisterte videre på at Hizbollah ikke ville stanse sine angrep mot Israel før det ble våpenhvile på Gazastripen.

Angrepene var massakrer. Dette kan kalles en krigserklæring, sa han og la til at angrepene vil gjengjeldes med en rettferdig straff

Etter personsøkerangrepene som rammet Hizbollah hardt i midten av september, lovet Nasrallah at gruppen ikke ville slutte å kjempe mot Israel før krigen i Gaza er over.

– Angrepene var massakrer. Dette kan kalles en krigserklæring, sa han og la til at angrepene vil gjengjeldes med en rettferdig straff.

En drøy uke senere ble 64-åringen drept i det Israel beskrev som et målrettet flyangrep mot Hizbollah-ledelsen i deres hovedkvarter sør i Beirut. Seks boligblokker ble jevnet med jorden de massive flyangrepene.

































