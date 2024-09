Massivt angrep i Sør-Beirut – Israel hevder å ha bombet Hizbollahs militære hovedkvarter

Ifølge den israelske hærens talsmann Daniel Hagari lå Hizbollah-hovedkvarteret skjult under en boligblokk i Dahieh-nabolaget sør i Beirut.

Hizbollahs TV-stasjon Al-Manar viser bilder av et rykende bombekrater, men det er ikke bekreftet at hovedkvarteret lå der.

Videoer i sosiale medier viser gjentatte eksplosjoner og store røykskyer som stiger mot himmelen.

Store ødeleggelser

Ifølge Al-Manar ble fire boligblokker helt eller delvis rasert i angrepet, og det meldes om mange drepte og sårede.

En ikke navngitt kilde tett på Hizbollah sier at seks bygninger ble ødelagt i de israelske angrepet. Et kart gjengitt i israelske medier viser at Al-Rassoul al-Assam-sykehuset ligger tett ved området som ble bombet.

Ifølge libanesiske sikkerhetskilder har høytstående Hizbollah-ledere ofte vært å se i denne delen av Beirut.

Sjiamuslimsk bydel

En rekke bygninger sør i Beirut skal ha fått skader, blant dem Irans ambassade som ligger et par kilometer unna, melder SVTs korrespondent i byen.

Eksplosjonene fra angrepet var så kraftige at de også førte til rystelser rundt 30 kilometer nord for Beirut, forteller øyenvitner.

De fleste innbyggerne i Sør-Beirut er sjiamuslimer, og Hizbollah-bevegelsen står sterkt i området.

Rundt en time før angrepet deltok tusenvis av mennesker i begravelsen til en av Hizbollahs militære ledere som ble drept i et israelsk angrep torsdag.