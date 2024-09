SV etterlyser samtykkelov – har mistet tålmodigheten

Nå truer partiet med å legge fram lovforslaget selv, skriver Klassekampen.

I Hurdalsplattformen i 2021 står det at regjeringen skal komme med en endring i straffeloven slik at ordlyden skal tydeliggjøre at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt, skriver avisen. Dette blir ofte kalt for samtykkelov.

Men tre år etter at regjeringen la fram sin politiske plattform, har det ennå ikke kommet noe forslag til samtykkelov. Det gjør at SV vurderer å legge fram forslaget til endring av straffeloven selv.

– Jeg er bekymret. Tiden holder på å renne ut for å få en samtykkelov. Det står i Hurdalsplattformen, og det er en seier som kvinnebevegelsen har jobbet lenge for å få inn i en regjeringserklæring, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unnestad i SV.

Unnestad mener det er uforståelig at det fremdeles ikke har kommet noe lovforslag fra regjeringen, og sier det virker som at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke har dette høyt på sin prioriteringslisten. Selv mener han at det begynner å haste.

– Det vi vet, er at høyresiden ikke vil ha dette, så dersom venstresiden skulle tape valget neste høst, kan vi gå glipp av denne muligheten, sier han, og krever en garanti fra regjeringen om at forslaget vil bli lagt fram. Hvis ikke vil SV vurdere å legge fram forslaget selv.

Klassekampen har ikke lyktes i å komme i kontakt med justisministeren for å få en kommentar.