Minst to drept i israelsk angrep i Beirut

– IDF gjennomfører målrettede angrep i Beirut. Detaljer kommer senere, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Libanesiske myndigheter bekreftet en stund senere at to personer ble drept. En kilde nær Hizbollah sier til AFP at angrepet var rettet mot en av deres ledere.

– Israels angrep var rettet mot lederen av Hizbollahs dronestyrke, Mohammed Srur, kjent som Abu Saleh, hvis skjebne fortsatt er uklar, sier kilden, som uttaler seg anonymt.

Angrepet skjedde i nærheten av Beirut-forstaden Jamous, nær der det høytstående Hizbollah-medlemmet Ibrahim Akil ble drept forrige uke. Ifølge øyevitner er det hørt en høy eksplosjon, og røyken stiger fra området mens ambulanser med sirenene på kunne ses kjørende mot den rammede bygningen.

Ifølge ubekreftede meldinger i israelske medier var det en spesifikk etasje i en bygning som ble rammet.