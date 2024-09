Skoleledelsen suspenderte jenta, og sier det var for å beskytte henne.

Jenta, som er israelsk araber, skal også ha blitt angrepet etter skoletid.

Det skriver avisa Haaretz. Jenta går i syvende klasse på ungdomsskolen. Til avisa forteller hun elevene begynte å verbalt angripe henne etter skoletid.

– Våre soldater er ikke mordere, sa de til meg. Men jeg hadde jo ikke sagt det. De spurte om jeg støttet Palestina. Jeg sa nei, jeg bare vil at de små barna i Gaza lider og sulter og må få komme tilbake til hjemmene sine, forteller hun til avisa.

Hatefulle kommentarer

Jentas far sier at ungdommene på klassetrinnet samlet seg rundt henne etter skolen og skrek at «landsbyen din burde brenne». De kom med flere nedsettende kommentarer, ifølge ham. Filmklipp fra skolen ble delt på sosiale medier. Noen viser at ungene feirer at medeleven ble utvist.

Haaretz skriver at flere kommentarer under filmklippene oppfordrer til vold mot jenta.

Dette skjedde på en ungdomsskole i Beer Sheeva, som er den største byen i Negev-ørkenen i Sør-Israel.

Faren hevder at læreren ikke hjalp jenta, og det var en annen lærer som fikk henne ut av situasjonen.

Utdanningsdepartementet uttalte først at 12-åringen ble suspendert «på grunn av sin oppførsel og til undersøkelsen av saken er klar».

Senere skrev departementet at utvisningen var for å beskytte henne fra de andre elevene.

«Jeg har aldri sagt noe sånt»

«Undersøkelser viser at eleven har drevet med oppvigleri mot IDF-soldater, og kommet med grove fornærmelser mot medelever som har mistet familie i 7. oktober-angrepet».

Den 12-årige jenta benekter denne påstanden på det sterkeste:

– Jeg har aldri sagt noe sånt. Jeg er helt ny i klassen og kjenner ingen av de andre.

Hun er redd for å komme tilbake til skolen, og sier de andre legger ut falske påstander om henne på sosiale medier. Hun bruker hijab og mener det er derfor hun helt siden starten av skoleåret har fått spørsmål om hun støtter Hamas.

Jentas far er overrasket over beskyldningene, og har aldri hørt noe om at datteren skal ha sagt eller gjort noe som kan oppleves som oppvigleri mot soldater. Han vil ikke sende den andre datteren sin tilbake. Flere andre arabisk-israelske barn blir holdt borte fra skolen av foreldrene sine.