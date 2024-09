For et KrF med drømmen om revansj og landing over sperregrensen, er det nå rykk tilbake til start ett år foran stortingsvalget.

Bollestad-kaoset skremmer tusenvis av velgere bort fra partiet. Det viser analyser av fem september-målinger hittil gjengitt på nettstedet Pollofpolls.

Bare 56 prosent av dem som stemte KrF ved forrige valg er lojale og ville valgt partiet på nytt. I august var 72 prosent lojale. Grovt regnet er 20.000 velgere fra 2021 borte siden august, følge nettstedet.

En september-gallup gjenstår. Men aldri før har gjennomsnittstallene vært så lave: KrF får bare 3,0 prosent.

– Indre strid er noe av det verste som kan skje. For en vanlig velger er det en svært krevende øvelse å holde orden på hvem i partiet som egentlig har rett, sier valgforsker Bernt Aardal.

De fleste gallupene tatt opp før Olaug Bollestad møtte opp i NRK Debatten med sin versjon av stridighetene. Programmet startet med tall om hvor populær Bollestad var blant folk flest.

Aardal mener nettopp populariteten - Bollestads «sympatikapital» - kan være relevant i analysene av KrFs nedtur etter stridighetene.

– Kommentatorer beskyldte Bollestad for å være «emosjonell». Men nettopp det emosjonelle båndet kan være viktige for folk i spørsmål om å holde fast ved et parti, sier han.

– Utfallet av dette kan være at de øvrige i ledelsen har en litt brattere bakke enn hun i utgangspunktet har, mener Aardal.

Alvorlig fall: Fra fire til tre prosent

Bakken er uansett bratt for Dag Inge Ulstein. Før sommeren var det fire-prosenten og sperregrensen KrF var i nærheten av på målingene. Det var optimisme i apparat og på grasrota. Nå er det tre blank hos Pollofpolls.

I forrige uke ga Ulstein beskjed om at han ville bli KrF-leder uten stortingsplass. Men fra sitt eget hjemfylke ville han ikke fått det heller, skal man tro målingene.

Bare en i rekken av målinger i september lar KrF beholde dagens tre mandater. Når KrF synker til lavt tre-tall, er det bare Rogaland og Agder som klarer å berge representantene sine.

På Bergens Tidenes egen Hordalands-måling for to uker siden var mandatet borte.

Også i sikre fylker raser tall nedover

I Hordaland sank KrF ett prosentpoeng ned - til nivå på 3,9. Også i de to andre viktige valgdistriktene går KrF på en smell etter sommeren:

Rogaland: Hos Stavanger Aftenblad går KrF ned 1,3 prosent fra 8,1 ved forrige stortingsvalg. Men stortingsmandatet er fortsatt sikkert.

Vest-Agder: Hos Fædrelandsvennen faller KrF fra 13,9 til 12,9 prosent. Men stortingsplassen er trygg.

På riksmålingene er det derimot ferd mot to-tallet som dominerer. Hos byrået Opinion var det endatil 2,0 prosent - og null på Tinget.

Hovedårsaken er i følge gallupsamleren klar:

KrF hadde et «adelsmerke». Der står det dårlig til nå

– Lojale velgere svikter partiet. Og det er ikke rart slik situasjonen nå er. Når du samtidig ikke henter inn velgere, så blir jo oppslutningen tragisk liten, sier Johan Giertsen, i spissen for gallupnettstedet Pollofpolls.

Giertesen har flere ganger overfor Vårt Land beskrevet de lojale velgerne som «KrFs adelsmerke».

– Nå synes det som om begivenhetene i senere tid har «overstyrt» det adelsmerket, sier han.

KrFs lojalitet blant velgerne i oversikten er lavere enn partiet Venstres - og bare så smått bedre enn et kriserammet Ap.

VALGFORSKER: Bernt Aardal har fulgt KrFs velgertall i flere tiår. Han tror samling om merkesaker og ny ledelse trengs er avgjørende for en mulig opptur etter smellen. (Terje Bendiksby/NPK)

Velgere gir smell. Hvor krevende er en opptur?

Sist KrF lå på så lavt nivå i gjennomsnittstall var i mars 2021. Da var noteringen 3,1 prosent.

Nettotapet av velgere til Høyre/Frp er tredoblet. Bare fra Sp og Venstre vinner KrF ørlite.

At lojale KrF-velgere setter seg på gjerdet, er ifølge valgforsker Aardal et klart faresignal.

– Hvor krevende er en opptur etter en slik smell?

– Politikk er jo det umuliges kunst. Det viktige i en avklaring om ny leder, er jo at partiet samler seg og at man skaper optimisme. Folk som er lei bråket, vil gjerne ha noe som skaper positive vibrasjoner, svarer Aardal.

