Nye angrep mellom Israel og Hizbollah – Israel stenger skoler i nord

– Angrep mot Hizbollah i Libanon vil fortsette og bli mer intense, skriver IDF i en uttalelse.

Militæret hevder at de har truffet rundt 290 mål, inkludert tusenvis av gruppens rakettutskytningsramper. IDF-angrepet kommer som følge av at Hizbollah natt til søndag gjennomførte flere runder med angrep mot Nord-Israel.

De første meldingene om Hizbollah-angrepet gikk ut på at militsen hadde skutt en rekke raketter mot den militære flybasen Ramat David.

IDF bekrefter senere at Hizbollah sendte rundt 115 raketter mot sivile mål.

– Defensive tiltak er iverksatt i området, og vi er klare for å stanse enhver trussel, skriver IDF.

Israels sivilforsvar har beordret å stenge alle skolene nord i landet som følge av de siste Hizbollah-angrepene.

Sykehus i regionen har også blitt bedt om å gjennomføre sikkerhetstiltak og flytte til tryggere steder. Rambam-sykehuset i Haifa flytter derfor all drift til sine underjordiske fasiliteter, heter det i en uttalelse fra Israels helsedepartement.

FN: Ingen militær løsning

FNs spesialkoordinator for Libanon, Jeanine Hennis-Plasschaert, tar til orde for at partene skal stanse angrepene.

– Med regionen på randen av en katastrofe, så kan det ikke gjentas nok at det ikke finnes en militær løsning som vil gjøre noen sider tryggere, skriver hun i en melding på X.

Én lettere skadet

Ifølge israelske nødetater er en mann lettere skadet av splinter fra en rakett som ble skutt ned av luftvern ved en landsby i Galilea.

Lokale medier melder at rakettene ble stanset i områdene ved Haifa og Nazareth. Avisa Haaretz skriver at fem personer er skadet, hvorav tre har moderate skader og to er lettere skadet.

Hizbollah opplyser at de skjøt en rekke raketter av typene Fadi 1 og Fadi 2, som de sier aldri har blitt brukt før. Gruppen oppgir at det er som et svar på gjentatte israelske angrep.

Ny runde

Senere på natten opplyste militsen at den hadde gjennomført en nye runde med rakettangrep mot flybasen.

I morgentimene meldte Hizbollah at gruppa hadde skutt raketter mot et militær industrikompleks i Zofolon-området, nord for Haifa. Det dreier seg ifølge militsen om flere titall raketter, av Fadi-typene og Katjusja-typen.

Ifølge det israelske militæret (IDF) har Hizbollah skutt over 100 raketter i løpet av natten og tidlig søndag. Noen av dem har truffet områder nær Haifa, heter det.

I juli publiserte militsen en video som angivelig var filmet med drone over flybasen Ramat David, som ligger rundt 50 kilometer fra grensa til Libanon.

Spent stemning

Israel og Libanon har nesten daglig avfyrt raketter mot hverandre siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut 7. oktober. Stemningen mellom partene har imidlertid bare blitt mer og mer spent, spesielt etter et angrep mot personsøkere og andre kommunikasjonsenheter eid av Hizbollah-krigere tidligere denne uken.

Fredag ble over 16 Hizbollah-krigere drept i et israelsk angrep mot Beirut, inkludert to høytstående ledere i gruppen. Totalt 45 personer ble drept i det angrepet, inkludert tre barn.