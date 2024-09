Snart har Israels krig i Gaza vart i eitt år. Krigen kostar landet dyrt.

Økonomien stuper, israelarar er ikkje på jobb, dei er kalla ut til krigsteneste.

IDF, Israels forsvar, treng fleire soldatar, for militære avdelingar må kvile etter lange, intense kampar.

I nord er eskalerer kampane mot Hizbollah-militsen i Libanon

No har vervingsoffiserar identifisert ei gruppe som særleg interessant:

Asylsøkjarar som har von om å få opphald i Israel, og særleg dei som kjem frå to afrikanske land.

Det er avisa Haaretz som melder dette.

Potensialet er stort: Kring 30.000 afrikanske asylsøkjarar prøver å klore seg fast i landet.

Gevinsten er freistande: Permanent opphald til dei som vervar seg – om dei overlever krigen som rasar.

Israel Palestinians Rafah Photo Gallery KONTROLL: Israelske soldatar kontrollerer store delar av Gaza, som her sør på landstripa. (Leo Correa/AP)

Stor gruppe frå Eritrea er ettertrakta

Assaf, ein hjelpeorganisasjon for flyktningar, opplyser at kring 25.000 eritrearar ventar på asylsvar i Israel i dag. Den andre store gruppa av afrikanske asylsøkjarar kjem frå Sudan, og tel kring 3.500.

Eritrearane som Israel no prøver å verve har alle rømt frå heimlandet for å sleppe unna ei heller brutal militær samfunnsteneste.

Haaretz har møtt ein person dei kallar A. Han blei ringt opp av ein offiser og invitert til eit møte.

– Dei fortalde meg at dei såg etter spesielle personar. Dei fortalde meg at krigen var ein liv-eller-død-krig for Israel.

A seier at mannen som kontakta han rekrutterte asylsøkjarar til hæren. Til slutt takka A nei til tilbodet.

---

Israels forsvar

Har 169.500 i aktiv teneste, dette er vernepliktige menn og kvinner samt yrkessoldatar og -offiserar.

Verneplikta startar ved fylte 18 år, og er minimum 32 månader for menn og minimum 24 månadar for kvinner.

Reservestyrken tel 465.000 soldatar, etter verneplikta blir alle overført til reserven.

---

Sonen blei drepen, foreldra fekk nytt pass

Viljen til å bruke permanent opphald – og statsborgskap – som premie, er synleg i Israel.

Filippinsk-israelske Cydrick Garin verva seg til hæren, og blei statsborgar etter endt verneplikt. I fjor haust blei han kalla inn som reservist, og sendt til Gaza. I januar blei han drepen.

Garin var son til gjestearbeidarar frå Filippinane. Mor fekk bli i landet mellombels etter at sonen blei fødd, far blei deportert til heimlandet.

No har foreldra fått opphald og statsborgarskap i Israel. Fordi sonen var soldat i IDF og ofra livet i Gaza.

Fekk fritak, må trekkje i uniform

Behovet for nye soldatar er stort. Difor har IDF også vent seg mot nye grupper av israelske borgarar:

Reservistar som er blitt fritatt for teneste.

Ultraortodokse menn.

Alle israelarar som avtener verneplikta går over i reservestyrken etter endt teneste. Men fleire reservistar får av ulike grunnar fritak for vidare teneste. No kallar IDF inn 15.000 av desse.

Rundt 50.000 israelarar kan gjere krigsteneste, men er ikkje blitt kalla inn sidan krigen byrja 7. oktober i fjor.

IDF høgnar også alderen for når reservetenesta er over, opp frå 40 til 41 år for soldatar, og opp frå 45 til 46 for offiserar.

APTOPIX Israel Orthodox PROTEST: Israelsk politi bryt opp ein demontrasjon i Bnei Brak. Ultraortodokse prøvde å blokkere ein motorveg i protest mot at dei er kalla inn til militærteneste. (Ohad Zwigenberg/AP)

Kalla inn 900, 48 møtte opp

Ultraortodokse menn er fritekne frå militærteneste, for dei har sidan 1948 fått løyve til å studere toraen, altså heilage skrifter.

Men i og med at gruppa ultraortodokse har blitt svært stor i Israel og held fram med å veksten, slepp mange menn unna år i uniform.

Krigen i Gaza har fått IDF til å vende seg mot denne ubrukte reserven, men motviljen til å etterkomme innkallingar er svært liten.

Av 900 menn som blei kalla inn til grunnleggjande militær opplæring sist månad, møtte berre 48.