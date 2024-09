KrF vil fjerne nettleien

Blir dette en realitet, må utbygginger av kraftnettet finansieres via skatteseddelen i stedet for strømregningen.

– Hvorfor i all verden skal strømnettet finansieres på en så dønn usosial måte som det gjøres i dag, sier KrFs energipolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad til E24.

Forslaget går ut på at staten bygger og vedlikeholder strømnettet på samme måte som annen infrastruktur i Norge.

Det vil være mer sosialt, fordi de med høyest inntekt betaler mer i skatt, mener Ropstad.

KrF-toppen sammenligner dette med da NRK-lisensen ble fjernet. I stedet for at brukerne betaler, fordeler staten milliardene til NRK via det årlige statsbudsjettet.