Norsk biskop skal leie europeisk råd som jobbar for fred

– Eg trur mange har same oppleving av at religionar er under press mange stader i Europa, seier biskop i Borg bispedøme Kari Mangrud Alvsvåg.

Torsdag vart ho vald som president for European Council of Religious leaders, ei tverreligiøs samanslutning av religiøse leiarar frå heile Europa.

No skal Alvsvåg sørgje for at arbeidet held fram.

– Eg trur på at dialog er veldig viktig. At vi faktisk er saman og møter kvarandre, og viser at på tvers av ulik tru og livssyn så vil vi vere aktørar for fred og rettferd i verda, seier ho.

Alvsvåg er den nye presidenten for rådet og skal jobbe for at samarbeidet mellom leiarane heldt fram. (Matilde Solsvik)

Religion for fred

Rådet jobbar saman for korleis religion skal bidra til fred i verda, noko Alvsvåg meiner er viktig, men utfordrande.

– På grunn av at det er så mange kriser som fell saman no, så kan ein også gi religion mange negative skildringar, seier biskopen.

Ho seier det er eit felles ynskje for rådet å få fram det religion kan vere; ei god tilknytning for menneske og eit viktig moralsk kompass.

Biskopen trur også at konfliktane i verda fører til eit større ynskje om samarbeid på tvers av religionane.

– Det er ei kjensle av at når det er mykje uro og kriser, så treng vi å finne dei arenaene der vi kan samhandle og kome godt saman.

– Det er ein veldig respektfull og varm tone blant folka her, seier Alvsvåg. (Matilde Solsvik)

---

European Counsil of Religious Leaders

Oppretta av Gunnar Stålseth i 2002

Rådet består av ulike religiøse leiarar i Europa

Jobbar saman om å finne ut korleis dei kan jobbe saman om fred og rettferd i i Europa og verda

Har møter årleg

---

Store øyrer og hjarter

Denne veka har rådet si årlege samling på Kirkens hus i Oslo, den første Alvsvåg er med på.

– Det er veldig spanande å møte alle desse menneska og høyre korleis det kjennast å vere dei der dei er, seier Alvsvåg.

Alvsvåg meiner det er viktig at rådet møter kvarandre fysisk og har god dialog saman. (Matilde Solsvik)

Ho seier at det er ein respektfull og varm tone på samlinga i Oslo.

– Eg opplev at folk har store øyrer og hjarter og at ein ynskjer å lytte og forsøke å forstå og støtte kvarandre.