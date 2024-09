KrF-veteran kritisk til Ulsteins stortingsnekt – peker mot flere lederkandidater

Dag Inge Ulstein varslet torsdag at han likevel ønsker å stille som partileder etter at Olaug Bollestad gikk av i august. Men han ønsker ikke en ny periode på Stortinget, noe flere har vært kritiske til.

Én av dem er KrF-veteran og tidligere barne- og familieminister Laila Dåvøy.

– Jeg må si at jeg er litt forbauset over utviklingen. I starten var Ulstein tydelig på at han ikke ville stille som partileder. Nå har han snudd, men ikke helt og fullt, sier Dåvøy til Bergens Tidende.

– Jeg er av den oppfatning at en partileder bør ha sin plass på Stortinget. Det er en veldig viktig jobb. En partileder må være der politikken bli utformet. Noe annet er utenkelig.

Dåvøy undrer seg over at Ulstein er avvisende til å ta gjenvalg når han er villig til å bli partiets nye leder.

– Da tenker jeg at det er bra at vi også har andre kandidater til ledervervet, sier hun.

Hun peker på tidligere bergensbyråd Filip Rygg, som var hennes vara på Stortinget fra 2010 til 2013.

– Jeg synes det er veldig positivt om Rygg vil stille opp, både som leder og stortingskandidat, sier hun.

Rygg skriver i en melding til avisen at han er stor fan av Ulstein. «Utover det har jeg ingen kommentar til det som skjer i KrF», skriver han videre.

Partiet skal velge ny leder på et ekstraordinært landsmøte 25. januar.

