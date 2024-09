To av tre mener de bruker for mye tid på skjerm

– I dag trenger de fleste av oss å bruke nettet til mange ulike daglige gjøremål, både i jobb og fritid. Svarene i undersøkelsen tyder likevel på at mange opplever at skjermen tar for mye tid i hverdagen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

59 prosent svarte at de har gjort noe med skjermbruken. 72 prosent av de som la en innsats i å få ned skjermbruken, opplevde at det fungerte.

De viser til grep som for eksempel å legge mobiltelefonen fra seg fremfor å ha den liggende parat i lomma eller å slette tidstyv-apper og -spill på mobilen. Noen færre svarer at de har slettet én eller færre profiler i sosiale medier, og enda færre svarer at de har byttet ut smarttelefonen med en enklere variant som kun kan brukes til å ringe eller sende tekstmeldinger med.

– Svarene viser at bevissthet rundt egen skjermbruk kan redusere tidsbruken, sier Velsand.

(©NTB)