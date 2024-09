– Vi vil stille krav til dem som er i Norge at de integrerer seg og forholder seg til de verdiene vi baserer samfunnet på. Når vi ser at dette bevisst utfordres, for eksempel ved å sende barn til koranskoler på Afrikas horn, så mener vi at det må være åpning i norsk lovverk for å sanksjonere dette, forteller Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim til Vårt Land.

Som leder i Sps programkomité legger hun onsdag fram forslaget til nytt partiprogram.

Her lyder et nytt innstrammende punkt:

«Vurdere om det å sende barna på lange utenlandsopphold uten norsk eller godkjent skolegang kan være selvstendig grunn til omsorgsovertakelse.»

– Det er ingen absolutt formulering – men vi må ha mulighet til dette.

– Men det er en ganske tøff formulering?

– Ja det er det. Og det er dessverre nødvendig, sier Tvinnereim.

Ønsker ikke integreringskrevende innvandrere

Ett år før stortingsvalget er det svært synlig:

Parti etter parti legger fram program som varsler en langt tøffere politikk på områdene asyl, flyktninger, innvandring og integrering.

Meldingen til omverden – og velgerne – er ikke til å misforstå:

Norge ønsker færre flyktninger og integreringskrevende innvandrere.

Senterpartiet legger fram utkast til nytt prinsipp- og handlingsprogram UTVIKLING: Anne Beathe Tvinnereim er nestleder i Senterpartiet og utviklingsminister i Støre-regjeringen. (Javad Parsa/NTB)

Skal bli som naboene

Torsdag legger Senterpartiet fram første utkast til nytt program. Her kunngjør partiet det overordnede målet:

«Norge kan over tid ikke ha en praksis på asyl- og innvandringsfeltet som skiller seg vesentlig fra våre naboland.»

Med dette vil Sp gjøre som Danmark har gjort lenge, og som Finland og Sverige gjør nå: Strammer krav og lovverk.

Vil ta barnetrygd fra foreldre

Sp vil:

Sende asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet.

Få på plass flere returavtaler, som omfatter retten til tvangsretur.

Styrke ordningen med returstøtte betydelig, motivere flere til å reise hjem frivillig.

Heve inntektsgrensen for familieinnvandring, og med det gjøre familiegjenforening vanskeligere.

Ikke utbetale barnetrygd til foreldre som sender barna på lange utenlandsopphold uten norsk eller godkjent skolegang, og som nekter å samarbeide med skole, barnevern eller politi.

Nekte personer som har fått oppholdstillatelse i Norge på grunn av beskyttelsesbehov å reise og bo i hjemlandet i lengre perioder.

Vurdere å kalle tilbake statsborgerskap når beskyttelsesbehovet ikke lenger er til stede fordi personen velger å oppholde seg i landet de har søkt beskyttelse fra.

Harmonisere utbetalinger og rettigheter til nivå med våre naboland.

Sps utviklingsminister enig med Fremskrittspartiet

– Tvinnereim, hvordan vil du selv sette ord på hvor mye strammere Senterpartiet er blitt?

– Det er en liten innstramming på innvandringsfeltet. Vi ønsker å ha en kontroll med ankomster. Med store Ukraina-ankomster utfordres bærekraften ikke minst i kommunene, vi får mange tilbakemeldinger om dette. Man nærmer seg en smertegrense. Derfor må vi ha bærekraft i systemet, sier hun og lister opp: asylsøkersystemet, Ukraina-flyktninger, kvoteflyktninger og familiegjenforening.

– Men det er jo rekordmange på flukt i verden, hvorfor gjør dere da innstramminger?

– Akkurat der er jeg – som utviklingsminister – litt enig med Frp: Vi må hjelpe folk først der de er. Ingen ønsker at folk skal legge på flukt over Middelhavet eller livsfarlige veier mot Norge. Samtidig har vi internasjonale forpliktelser å forholde oss til, sier Tvinnereim og legger til:

– Vi må kunne integrere alle som kommer.

Akkurat nå er nesten 118 millioner mennesker på flukt i verden, sier FN. Over 68 millioner er på flukt i sitt eget land. Vel 50 millioner er på flukt fra sitt eget land.