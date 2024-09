Israels militære sier de angriper Hizbollah-mål i Libanon

Angrepet kommer kort tid før Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah etter planen skal holde en TV-sendt tale.

I uttalelsen fra IDF heter det videre at «Israels forsvarssjef har godkjent planer for de nordlige områdene».

– Terrororganisasjonen Hizbollah har gjort det sørlige Libanon til en kampsone. I tiår har Hizbollah væpnet sivile hjem, gravd tunneler under dem og brukt sivile som menneskelige skjold, heter det i uttalelsen.

– IDFs operasjon skal bringe sikkerhet til det nordlige Israel for å sørge for at folk kan få vende tilbake til hjemmene sine i tillegg til å oppnå alle krigens mål, står det videre i uttalelsen.