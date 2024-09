En krig mot Hizbollah kan nærme seg – er Israel forberedt?

De daglige kampene mellom Israel og Hizbollah har blitt trappet opp ved flere anledninger, men de bitre fiendene har så langt begge vært forsiktige med å gå til full krig.

Det ser ut til å endre seg – særlig etter at flere hundre personsøkere, walkietalkies, solenergiutstyr og andre enheter eksploderte i Libanon tirsdag og onsdag.

Minst 20 personer ble drept og flere tusen ble såret. Hizbollah har lagt skylden for angrepet på Israel.

– Klar for krig

– Du gjør ikke sånt, rammer tusenvis av mennesker, for så å tro at krigen ikke kommer, sier Amir Avivi.

Han er en pensjonert general fra Israels militære (IDF) og leder en gruppe med tidligere militærsjefer som kalles Israels forsvars- og sikkerhetsforum.

– Hvorfor har vi ikke gjort det de siste elleve månedene? Fordi vi ikke var villige til å gå i krigen ennå. Hva skjer nå? Israel er klar for krig, sier han.

Israel gjorde omfattende skade på Libanon i løpet av den månedslange krigen mot Hizbollah i 2006. Israelske ledere har truet med at en ny krig vil bli enda verre og lovet å gjenta ødeleggelsene fra Gaza i Libanon.

Men Hizbollah har bygget seg opp siden 2006. De har anslagsvis 150.000 raketter og missiler, i tillegg til droner, og antas å være i stand til å treffe mål i alle deler av Israel.

Utvekslet angrep

Siden 8. oktober i fjor, dagen etter at Hamas' angrep mot Israel utløste Gaza-krigen, har israelske styrker og Hizbollah utvekslet angrep over grensen.

Over 500 personer er drept i Libanon som følge av disse angrepene, flesteparten av dem krigere fra Hizbollah og andre grupper, men også mer enn 100 sivile.

I Nord-Israel har minst 23 soldater og 26 sivile blitt drept av angrep fra den libanesiske siden av grensen.

Elitestyrke

Den elleve måneder lange krigføringen i Gaza, som har tatt livet av over 41.000 palestinere, har nå avtatt noe samtidig som Israel har befestet styrker langs grensen til Libanon. Det inkluderer den nylige ankomsten av en mektig elitestyrke som deltok i noen av de verste kampene i Gaza.

Styrken antas å omfatte tusenvis av soldater, inkludert fallskjermjegere og artilleri- og elitekommandostyrker spesialtrent for operasjoner på fiendens territorium.

At de flyttes fra Gaza til Nord-Israel, ble bekreftet av en tjenesteperson med kunnskap om saken, som uttalte seg på vilkår om anonymitet, skriver nyhetsbyrået AP.

Styrken spilte en nøkkelrolle i Gaza og ledet hærens operasjoner i den sørlige byen Khan Younis. Offensiven påførte Hamas store tap, men førte også til at tusenvis av palestinere ble sendt på flukt og mange sivile dødsfall. Israel mener på sin side at Hamas setter sivile i fare ved å gjemme seg i boligområder.

– Ny fase

IDF har uttalt at de i det siste har utført flere øvelser langs grensen i nord.

– Oppdraget er klart. Vi er fast bestemt på å endre sikkerhetssituasjonen så snart som mulig, sier generalmajor Ori Gordin, som leder Israels nordkommando.

De militære bevegelsene har blitt ledsaget av en skjerpet retorikk fra Israels ledere, som sier at deres tålmodighet er i ferd med å ta slutt.

Forsvarsminister Yoav Gallant erklærte onsdag starten på en «ny fase» av krigen mens Israel retter fokuset mot Hizbollah.

– Tyngdepunktet flytter seg mot nord ved å avlede ressurser og krefter, sa han.

Vil returnere israelere

Gallants uttalelse kom en dag etter at Israels regjering gjorde tilbakeføringen av fordrevne innbyggere til sine hjem i Nord-Israel til et formelt mål for krigen.

Formaliseringen er i stor grad symbolsk da israelske ledere lenge har lovet å få disse innbyggerne hjem. Men å heve viktigheten av det signaliserer en tøffere holdning.

Det klare målet ble også formidlet av statsminister Benjamin Netanyahu til den amerikanske diplomaten Amos Hochstein, som ble sendt til regionen for å forsøke å dempe spenningene.

En tjenesteperson med kunnskap til møtet de imellom sier til AP at Hochstein sa at en opptrappet konflikt med Hizbollah ikke ville bidra til at evakuerte israelere får reise hjem.

Netanyahu fortalte imidlertid Hochstein at innbyggerne ikke kan returneres uten en fundamental endring i sikkerhetssituasjonen i nord, ifølge en uttalelse fra kontoret hans.

Uttalelsen sa også at mens Netanyahu verdsetter og respekterer støtten fra USA, vil Israel gjøre det som er nødvendig for å ivareta sikkerheten.

Støtte i folket

Israelske medier har nylig meldt at regjeringen ennå ikke har bestemt seg for om de skal sette i gang en større offensiv i Libanon.

Mye, ser det ut til, avhenger av hvordan Hizbollah svarer på personsøkerangrepet.

Men blant folket i Israel er det tilsynelatende bred støtte til tøffere handling mot Hizbollah. I en fersk meningsmåling fra tenketanken Israeli Democracy Institute svarte 67 prosent av de spurte at Israel burde trappe opp mot Hizbollah. Flertallet mener at Israel burde starte en offensiv som inkluderer å angripe libanesisk infrastruktur.

– Det er mye press fra samfunnet om å gå til krig og vinne, sier den pensjonerte generalen Avivi.

– Med mindre Hizbollah plutselig sier «Ok, vi tar hintet. Vi trekker oss ut av Sør-Libanon», er krig nær forestående.

















