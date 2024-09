Israel får kraftig refs for å stanse mathjelp

I august kjørte det i snitt kun 69 lastebiler med nødhjelp til Gaza per dag, noe som er rekordlavt. Samtidig måtte over 1 million mennesker klare seg helt uten matrasjoner i den sørlige og sentrale delen av det palestinske området, ifølge dataene, som ble publisert mandag.

Til sammenligning kom det et snitt på 500 lastebiler per hverdag i samme periode i fjor.

Israel har tidligere avvist anklager om at landet blokkerer nødhjelp til Gaza og blant annet lagt skylden på distribusjonen.

Mangler mat, medisiner, telt og bleier

Oversikten viser blant annet at 83 prosent av alle matleveranser blir stanset, det til tross for at anslagsvis 50.000 barn under 5 år kommer til å ha stort behov for behandling mot underernæring innen året er omme.

Den viser også at det mangler 65 prosent av insulinet som befolkningen har behov for, samt om lag halvparten av blodet som trengs til blodoverføringer

Også telt er det stor manko på – det har kun kommet inn telt for 25.000 mennesker, samtidig som 1,87 millioner mennesker trenger tak over hodet fordi de har blitt fordrevet fra hjemmene sine.

Tusenvis av mennesker må også klare seg uten hygieneartikler, ikke minst kvinner.

Vil påvirke FN-møte

I forbindelse med rapporten ber hjelpeorganisasjonene – blant dem Flyktninghjelpen og Kirkens Nødhjelp – om at det må bli slutt på den israelske blokaden i en situasjon der en hel befolkning risikerer sult og sykdom.

Kravet blir fremmet i forkant av FNs hovedforsamling i New York, der organisasjonene håper verdens ledere vil kreve at Israel lar nok nødhjelp slippe inn.

De ber også om slutt på eksport av våpen og militært utstyr som Israel kan bruke til å bryte den internasjonale humanitærloven og internasjonale menneskerettigheter.

– Det er mangel på alle humanitære produkter. Vi er overveldet av disse behovene og alt det haster å få tak i. Folk sulter på grunn av mangel på hjelp. 100 prosent av befolkningen er avhengig av humanitær hjelp. Det er den verste situasjonen vi har hatt under Israels krig i Gaza, sier Amjad Al Shawa, som leder en paraplyorganisasjon for 39 palestinske hjelpeorganisasjoner.

– Blir bare verre og verre

Jolien Veldwjik, som er landdirektør for Care på Vestbredden og Gazastripen, sier at situasjonen også var uholdbar før 7. oktober i fjor, og at den nå for lengst er blitt katastrofal.

– Etter over elleve måneder har vi nådd et sjokkerende konfliktnivå, fordrivelser, sykdom og sult. Men fortsatt kommer det ikke hjelp inn, og hjelpearbeidere risikerer livet for å gjøre jobben sin mens angrepene og bruddene på folkeretten blir verre, sier hun.

Veldwjik understreker at nødhjelp som trengs for at mennesker skal overleve, aldri må politiseres.

– Vi krever en umiddelbar og varig våpenhvile og fri flyt av humanitær hjelp inn til og gjennom Gaza, sier hun i en pressemelding mandag.

Hjelpeorganisasjonene peker på seks måter israelske myndigheter hindrer livsviktig hjelp på. Det skjer blant annet fordi Israel ikke skaper trygge forhold for hjelpearbeidere, fordi lastebiler med nødhjelp nektes å kjøre videre, omfattende og uforutsigbar kontroll av all last som skal inn til Gaza, samt ødeleggelse av offentlig infrastruktur, som skoler og sykehus, ifølge hjelpeorganisasjonene.









