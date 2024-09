– UNE besluttet 9. september å forlenge den midlertidige suspensjonen til Gaza med seks måneder. Inntil videre varer den midlertidige suspensjonen frem til 18. mars neste år, opplyser seniorrådgiver Tom Christer Ruud i Utlendingsnemnda (UNE) til Vårt Land.

Bakgrunnen er den pågående krigen mellom Israel og Hamas, forverringen av sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Gaza. Vestbredden er ikke omfattet av suspensjonen, understreker UNE.

Krigen i Gaza mellom Israel og Hamas har snart rast i et år. 7. oktober i fjor angrep Hamas Israel og Israel svarte med å erklære Hamas krig.

Plikten til å returnere til Gaza etter endelig avslag ble første gang suspendert i oktober i fjor.

Behandler Gaza-saker

Suspensjon av utreiseplikt betyr at de som tidligere har fått endelig avslag på søknaden om asyl i Norge, må reise tilbake til hjemlandet.

UNEs siste vedtak gjelder to grupper: «Tidligere asylsøkere og personer med utreiseplikt etter avslag på søknad om opphold etter andre deler av regelverket.»

Selv utreiseplikten er suspendert fram til mars neste år, vil UNE fortsette å behandle saker som gjelder palestinere fra Gaza på vanlig måte.

Rundt ti personer

UNE har ikke oversikt over det totale antallet borgere fra Gaza som oppholder seg i Norge uten lovlig opphold, men opplyser at de har per september rundt ti saker til behandling som kan innebære vurdering av retur til Gaza.