KrF-profil beskylder Konservativt for å støtte russisk narrativ

– Jeg synes det er skummelt. Det er i stor grad samsvarende med det som er kjent russisk propaganda om krigen, sier Jonas Andersen Sayed til Dagen.

Dagen løfter fram flere eksempel der partiet Konservativt har kritisert sanksjonene mot Russland og forslag om å ta opp Ukraina som Nato-medlem. Sayed reagerer på dette.

– Jeg tenker at det spiller inn under et russisk narrativ om å splitte vestlige land. Man ønsker å så tvil om det er verdt å støtte Ukraina. Det synes jeg er skummelt, fordi, som sagt, så må vi snakke sant om hvilket regime vi snakker om i Russland, sier Sayed.

Jonas Andersen Sayed var ordfører for KrF i Sokndal kommune i Rogaland fra 2019 til 2023. Han har selv engasjert seg i hjelpearbeid til Ukraina. I fjor syklet han 2000 kilometer fra hjemkommunen til Ukraina for å samle inn penger til nødhjelp.

Partiet Konservativt er et kristenkonservativt parti, som tidligere het Partiet De Kristne (PDK).

Erik Selle, Konservativt-leder, skriver i en SMS til Dagen at «Konservativt støttet tidlig materiell og våpen støtte til Ukraina og har fra dag én fordømt angrepet på Ukraina, noe vi har gjort kontinuerlig.»

– Samtidig er det mulig og nødvendig å analysere en situasjon på selvstendig grunnlag uten at det skal knyttes til andres argumentasjon, heller ikke Russlands, skriver Selle.

Han skriver videre at «et ukrainsk NATO medlemskap er advart mot av en rekke internasjonale eksperter og aktører» og at «Norge må føre en sikkerhetspolitikk som tjener Norge, og man har misforstått hvis man tror sanksjonsregimet er total boikott.»