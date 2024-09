Putin truer Nato med krig

Uttalelsen fra Putin kom mens amerikanske og britiske tjenestemenn diskuterte kravet fra Kyiv om å lempe på reglene for bruken av vestlige våpensystemer.

De er gjerne pålagt en rekke restriksjoner fra giverlandene, noe som innebærer at Ukraina ikke kan bruke dem til å svare på angrep som har utgangspunkt inne i Russland. To og et halvt år etter den russiske invasjonen bidrar det til å gjøre situasjonen vanskelig for Ukraina.

Putin uttalte seg etter at USAs utenriksminister Antony Blinken hadde lovet at Washington raskt ville vurdere anmodningene fra Kyiv.

– Dette vil på en betydelig måte endre selve konfliktens natur, sa Putin til statlig russisk TV.

– Det ville bety at Nato-landene, USA, europeiske land, er i krig med Russland, sa han.

Ukraina gjennomfører så å si daglig droneangrep mot mål i Russland, da med egenproduserte, langtrekkende droner.